Após Trump pedir que Rússia volte ao G7, Kremlin diz que grupo perdeu muita relevância

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que o Grupo dos Sete países não reúne mais as economias de crescimento mais rápido do mundo e, portanto, perdeu muito de sua relevância, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que adoraria que a Rússia retornasse ao grupo.

"Eu adoraria tê-los de volta. Acho que foi um erro expulsá-los. Veja bem, não é uma questão de gostar ou não gostar da Rússia. Era o G8", disse Trump na quinta-feira.

A Rússia era membro do clube do G7 de democracias industrializadas, então conhecido como G8, até que Moscou foi excluída após sua anexação da região da Crimeia, na Ucrânia, em 2014.

Quando perguntado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em uma teleconferência:

"Temos dito repetidamente que o grupo que agora é chamado de G7 perdeu muito de sua relevância. Ele reúne países que hoje não são líderes em termos de crescimento, quando se trata de vários parâmetros".

"Os centros de crescimento foram transferidos para outras regiões do globo. Estamos muito mais interessados em continuar nosso trabalho construtivo dentro da estrutura do G20. Um fórum como o G20 provavelmente reflete melhor a 'locomotiva' econômica do mundo", acrescentou Peskov.

