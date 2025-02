Anatel vai investigar alerta de terremoto enviada a celulares pelo Google

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que as notificações de terremoto enviadas para os celulares de diversas pessoas nesta sexta-feira, 14, partiram diretamente do Google e foram para aparelhos com sistema Android. Segundo a Anatel, as mensagens não partiram das empresas operadoras de telefonia e internet, nem do Sistema Nacional de Defesa Civil.

A Anatel comunicou que foi notificada hoje mesmo sobre o envio de alertas de terremoto para diversas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Diante disso, a agência reguladora instaurou um processo administrativo para avaliar a situação e compreender os mecanismos de geração e de disseminação de tais alertas via redes de telecomunicações.

Se for verificada qualquer irregularidade, a Anatel afirmou que adotará as providências adequadas junto à empresa responsável para impedir novos episódios do tipo e seus impactos causados na população.

A agência esclareceu ainda que os meios de telecomunicações para envio de alertas de desastres disponíveis atualmente são as mensagens via SMS e TV por assinatura, além da Defesa Civil Alerta, que utiliza o cell broadcast - tecnologia por meio da qual os usuários recebem mensagens de texto em formato pop up, isto é, sobreposto ao conteúdo que esteja sendo acessado na tela no celular.

Desde seu lançamento oficial em 4 de dezembro de 2024, o Defesa Civil Alerta já foi utilizado em mais de 150 ocasiões, colaborando na proteção da população durante momentos de crise, informou a Anatel.