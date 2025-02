Análises mostram "contaminação massiva" de flores por pesticidas, alerta associação francesa

As análises laboratoriais realizadas em buquês de flores na França, feitas pela associação de defesa dos consumidores UFC Que Choisir, revelam uma "contaminação maciça por pesticidas, muitos deles proibidos na Europa". O alerta foi feito em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (14).

A denúncia coincide com o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira na França. A associação alerta para o risco do manuseio das flores, que atinge os clientes, mas principalmente os profissionais das floriculturas.

A UFC Que Choisir "exige medidas imediatas para proteger a saúde pública e o meio ambiente". A revista da associação testou 15 buquês de flores (rosas, gérberas e crisântemos, comprados no início de janeiro em lojas, supermercados e online) em laboratório. Segundo o comunicado da associação, "100% das flores estão contaminadas", com "até 46 resíduos de pesticidas diferentes no mesmo buquê".

As substâncias "incluem cancerígenos comprovados e disruptores endócrinos que ameaçam diretamente a saúde de quem as manuseiam diariamente", ressalta o texto. "Até o momento, não há regulamentação que limite a presença de resíduos de agrotóxicos em flores de corte e 80% delas são importadas de países que ainda permitem o uso de substâncias altamente tóxicas."

O impacto desses produtos sobre os consumidores ainda é desconhecido, acrescenta a UFC Que Choisir, mas uma avaliação está em andamento.

A Agência Nacional de Saúde e Segurança Alimentar, Ambiental e Ocupacional (ANSES) da França foi encarregada, no início de dezembro, de uma missão para avaliar os riscos para trabalhadores, e seus filhos, expostos a pesticidas e resíduos de pesticidas no setor de plantas ornamentais (flores de corte e vasos).

O estudo foi feito após a morte de uma menina de leucemia ligado à exposição de sua mãe, uma ex-florista, durante a gravidez.

Flores importadas

Atualmente, cerca de 85% das flores de corte vendidas na França são importadas, na maioria das vezes da Holanda, incluindo "uma parte significativa cultivada fora da Europa" com potenciais "tratamentos com pesticidas que não são autorizados na União Europeia", explicou Henri Bastos, diretor científico de saúde e trabalho da ANSES.

A UFC Que Choisir pede "regulamentações rígidas sobre as doses máximas de resíduos de pesticidas em flores cortadas", "proibição da importação de flores tratadas com pesticidas proibidos na Europa e o reforço dos controles" por parte das autoridades sanitárias e alfandegárias.

Além disso, propõe a "obrigação de rotular" as origens das flores e tratamentos e a extensão da pesquisa da ANSES aos riscos para os consumidores. A organização aconselha a privilegiar as flores orgânicas e optar por flores francesas e sazonais, uma escolha que também reduz o impacto ambiental.

O uso de agrotóxicos pode ser explicado por "uma combinação de fatores", segundo Nicolas Guibert, do Instituto Técnico de Horticultura, entrevistado pela associação. Um deles é que "o mercado de flores de corte é exigente" e que "o produto deve ser perfeito".

(Com informações da AFP)