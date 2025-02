Aeroporto de BH tem 25 voos afetados após avião travar pista

Um problema técnico em um avião da Azul causou o cancelamento de ao menos nove voos e o atraso ou mudança de rota de outros 16, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta sexta-feira (14).

O que aconteceu

Aeronave com destino a Viracopos não conseguiu decolar. Segundo a companhia aérea, o voo AD4188 estava na pista já pronto para a decolagem quando o problema foi percebido. O avião foi parado e os passageiros desembarcaram.

9 voos da Azul foram cancelados. As viagens da companhia que iriam sair de Belo Horizonte nesta manhã tiveram que ser canceladas. Alguns dos voos com destino a capital mineira foram remanejados para outros aeroportos. Segundo o painel de decolagens e pousos do aeroporto, nenhuma outra companhia teve voos cancelados, apenas atrasados e desviados.



Pista ficou fechada por mais de uma hora e meia. Segundo a BH Airport, administradora do aeroporto, a pista foi fechada às 6h50 e voltou suas atividades a partir das 8h30. A empresa afirma ainda que o local já foi liberado e as operações no aeroporto acontecem normalmente.



Passageiros afetados serão incluídos em outros voos. Em nota, a empresa informou que "os Clientes afetados estão recebendo a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos".

Nota Azul

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025 - Azul informa que, por motivos técnicos, a aeronave que faria o voo AD4188 (Confins-Viracopos) desta sexta-feira (14/02) precisou retornar da pista, quando esperava para decolar. O avião foi levado para a posição de parada, onde aconteceu o desembarque dos Clientes com total segurança.

Por esse motivo, 9 voos da Companhia com origem ou destino a Confins precisaram ser cancelados. Alguns voos com destino à capital mineira foram alternados para outros aeroportos, retornando posteriormente para Belo Horizonte. Os Clientes afetados estão recebendo a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos.

A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia.