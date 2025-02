Quem adquire um produto novo geralmente espera que ele esteja equipado com as tecnologias mais recentes. Isso não é diferente quando se trata de carros.

Os poucos brasileiros que têm a oportunidade de comprar um veículo zero-quilômetro já não se satisfazem com modelos básicos e exigem que eles incorporem tecnologias modernas, como motores turbo com injeção direta, elétricos ou híbridos, auxílios de segurança na condução e uma ampla gama de eletrônica embarcada.

No entanto, ainda existem alguns modelos com projetos mais antigos que conseguem atender às necessidades de quem prioriza a durabilidade do veículo. Por serem menos complexos, esses carros tendem a ter manutenções mais acessíveis, o que reduz as chances de os proprietários negligenciarem as revisões necessárias.

Colunistas do UOL

No Brasil, quanto mais durável for um carro, maior será sua aceitação no mercado de usados a longo prazo - um fator que muitas vezes define o sucesso ou o fracasso de um modelo ou marca.

Diante disso, decidi listar alguns modelos novos que provavelmente vão se dar muito bem no mercado de usados do futuro. Eles ainda utilizam robustos motores a combustão, com 4 cilindros, de aspiração natural e com injeção eletrônica convencional.

É uma configuração que não costuma dar aborrecimentos mesmo depois de muitos quilômetros rodados. Não foi fácil separar esses modelos, pois estão se tornando raros, inclusive alguns já estão com os dias contados.

Spin Imagem: Foto: Chevrolet | Divulgação

Chevrolet Spin

O veterano Spin teve a dura missão de substituir Meriva e Zafira ao mesmo tempo, carros com projetos mais refinados. Mas verdade seja dita, evoluiu muito ao longo dos anos, sem deixar sua essência de carro simples. No ano passado, recebeu importantes atualizações, não só no visual, mas também no motor, que ficou ligeiramente mais econômico.

Com vendas estáveis, atende a um público que não se importa com o fato do seu motor 1.8 ser uma evolução de um projeto do fim da década de 1970. Não por acaso, é um dos modelos preferidos dos taxistas, que obviamente rodam bastante com o mesmo carro e valorizam aqueles com baixo custo por quilômetro rodado.

Sendo assim, o Spin vai sempre ter espaço garantido no mercado de usados, inclusive com baixa desvalorização ao longo dos anos.

Yaris Imagem: Divulgação

Toyota Yaris

Apesar de ainda aparecer no site da Toyota, o Yaris já teve seu fim decretado nas carrocerias hatch e sedã. O que se encontra nas concessionárias são as últimas unidades produzidas desse ótimo carro. Em breve teremos o Yaris Cross, mas em nada vai se parecer com o atual, nem mesmo na mecânica, que passará a ser híbrida.

É uma pena, pois deixaremos de ter modelos de entrada da Toyota, com a simplicidade tão apreciada no mercado de usados. O atual Yaris utiliza motor 1.5 de aspiração natural, com corrente de comando. É o mesmo que equipou o Etios, outro que saiu de linha e continua firme e forte no mercado de usados. Esse motor tem fama de inquebrável, algo muito valorizado no longo prazo.

Versa Imagem: Divulgação

Nissan Versa, Kicks e Renault Duster

Tanto Renault como Nissan já tiveram dias melhores no mercado de novos. Com produtos defasados, tem perdido mercado para os concorrentes. Mas o mercado de usados é bem mais receptivo com eles, principalmente no longo prazo.

Hoje, Versa, Kicks e Duster, compartilham a mesma mecânica, o motor 1.6 com câmbio CVT. São modernos, mas assim como o Yaris, é aquele 'moderno simples', que exigem baixo custo de manutenção.

É isso que chama atenção desses modelos no mercado de usados, sempre procurado por quem quer um carro atual, robusto, barato de manter e sem ter que pagar muito na compra.