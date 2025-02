Zelenskiy pede que líderes não confiem nas afirmações de Putin de que está pronto para acabar com a guerra

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira aos líderes mundiais que não devem confiar nas "alegações de prontidão para acabar com a guerra" do presidente russo Vladimir Putin.

Zelenskiy fez o comentário no X depois de conversar com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, com quem disse ter discutido as condições necessárias para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia.

(Reportagem de Yuliia Dysa)