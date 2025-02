Zelenskiy diz que Ucrânia não aceitará acordo de paz feito sem participação de Kiev

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que a Ucrânia não aceitará nenhum acordo bilateral sobre seu destino alcançado por Rússia e Estados Unidos na sua ausência, e pediu que a Europa tenha um lugar na mesa de negociações sobre um final da guerra.

"Hoje é importante que tudo não ocorra de acordo com o plano do (presidente russo Vladimir) Putin, no qual ele quer fazer de tudo para que suas negociações sejam bilaterais (com os EUA)", disse Zelenskiy aos repórteres.

(Reportagem de Yuliia Dysa)