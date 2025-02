Wall Street fecha em alta com impulso do setor de tecnologia

A Bolsa de Nova York terminou a sessão em território positivo nesta quinta-feira (13), tranquila frente às notícias sobre tarifas e inflação nos Estados Unidos, e impulsionada por enormes capitalizações no setor de tecnologia.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,77%, fechando em 44.711,43 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 1,50%, com 19.945,64, e o amplo S&P 500 subiu 1,04%, a 6.115,07.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta que imporá "tarifas recíprocas" a aliados e rivais dos Estados Unidos, abrindo uma nova frente que coloca o mundo à beira de uma guerra comercial.

Mas Wall Street recebeu positivamente o fato de que o plano do presidente republicano não prevê taxas imediatas.

Os investidores foram "consolados" pela ideia de que "é negociável e não entrará em vigor imediatamente", disse Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Mais cedo, dados da inflação no atacado nos EUA mostraram um aumento de 0,4% em janeiro, acima do 0,2% esperados pelos analistas, elevando a pressão após outro índice de inflação divulgado na quarta-feira, também acima do esperado.

Por outro lado, a bolsa foi impulsionada pelos lucros de algumas das grandes empresas do setor de tecnologia. A Apple subiu 1,97%, a Nvidia, 3,16%, a Microsoft, 0,37%, e a Alphabet (Google), 1,32%.

A Tesla também avançou (+5,77%), apesar de o Departamento de Estado dos EUA ter se retratado nesta quinta por um documento em que anunciava que destinaria 400 milhões de dólares para comprar veículos elétricos da empresa, cujo chefe, Elon Musk, é um colaborador próximo do presidente Trump.

