Wall Street fecha em alta após Trump apresentar plano de tarifas

Por Noel Randewich e Sukriti Gupta

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta quinta-feira, impulsionado por ganhos de Nvidia, Apple e Tesla, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um roteiro para a cobrança de tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais do país.

Uma autoridade da Casa Branca disse que as tarifas devem corresponder às taxas de importação mais altas cobradas por outros países e podem ser impostas dentro de semanas.

As ações também tiveram ganhos depois que dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA aumentaram em janeiro, enquanto elementos-chave que entram no cálculo do núcleo do índice PCE, indicador de inflação preferencial do Federal Reserve, foram benignos.

Alguns componentes, incluindo os preços de consultórios médicos e hospitais, ficaram praticamente inalterados ou aumentaram modestamente. O setor de saúde, com um peso de quase 20% no núcleo do índice PCE, teve variação negativa de 0,06%.

Os rendimentos dos Treasuries de dez anos caíam acentuadamente após o relatório, sugerindo que investidores estão cada vez mais confiantes quanto ao arrefecimento da inflação.

"Investidores em ações estão seguindo as dicas do mercado de títulos", disse Jack Ablin, diretor de investimentos da Cresset Capital. "Investidores também estavam se preparando para um número de inflação alarmantemente alto, com base nas tarifas."

O Dow Jones subiu 0,77%, para 44.711,43 pontos. O S&P 500 avançou 1,04%, para 6.115,07 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,50%, para 19.945,64 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de materiais, com alta de 1,71%, seguido por um ganho de 1,6% no de consumo discricionário.

Os contratos futuros de juros sugerem que investidores esperam um único corte de 25 pontos-base na taxa básica do banco central dos EUA até o final de 2025, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.