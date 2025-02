Vendas do varejo sobem 0,6% no 4º trimestre de 2024 ante o 3º trimestre, aponta IBGE

As vendas do comércio varejista restrito cresceram 0,6% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024, divulgou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As vendas no varejo cresceram pelo sexto trimestre consecutivo, ressaltou o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, Cristiano Santos.

Na comparação com o quarto trimestre de 2023, houve elevação de 4,5% nas vendas no quarto trimestre de 2024.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, as vendas recuaram 0,4% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024. O resultado interrompe uma sequência de quatro trimestres positivos consecutivos.

Na comparação com o quarto trimestre de 2023, houve elevação de 3,7% nas vendas do varejo ampliado no quarto trimestre de 2024.