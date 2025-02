Vale avança em negociação com GIP para venda da Aliança e parque solar, dizem fontes

Por Leticia Fucuchima e Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale está avançando com negociações para vender à gestora Global Infrastructure Partners (GIP) uma participação majoritária na geradora renovável Aliança Energia e em um complexo solar, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A operação, que prevê a alienação de 70% dos ativos, atraiu também as geradoras de energia Casa dos Ventos e a China Three Gorges (CTG) Brasil, mas as duas empresas deixaram de participar do processo, relataram as fontes.

Segundo uma pessoa que acompanha a transação, a Vale escolheu a GIP para prosseguir com as negociações, que ainda não estariam fechadas.

Procurada, Vale afirmou que segue buscando potenciais parceiros para a Aliança Energia.

"Neste momento, não há qualquer instrumento vinculante ou decisão tomada a respeito de quem será o potencial parceiro ou sua estrutura de capital", afirmou a mineradora.

Procurada, a GIP disse que não comentaria.

O site Faria Lima Journal noticiou mais cedo o avanço das negociações entre Vale e GIP.

A Vale passou a ter 100% do capital da Aliança Energia no ano passado, depois de ter adquirido 45% que estavam nas mãos da Cemig por R$2,7 bilhões.

Segundo uma das fontes, a GIP poderá pagar cerca de 5 bilhões a 6 bilhões de reais pela participação majoritária na subsidiária Vale e no parque solar.

A Aliança detém um parque gerador composto por usinas hidrelétricas e parques eólicos, com uma capacidade instalada somada de 1,3 gigawatt.

Já o complexo solar Sol do Cerrado, que está fora do portfólio da Aliança mas também está com participação à venda, tem 766 megawatts-pico (MWp) e está localizado em Minas Gerais.

