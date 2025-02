Trump promete envolvimento da Ucrânia em negociações de paz com a Rússia

Por Tom Balmforth e Bart H. Meijer

KIEV/BRUXELAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que a Ucrânia participará das negociações de paz com a Rússia, depois de o governo ucraniano e seus aliados europeus terem alertado para um “acordo sujo” entre Washington e Moscou após a ligação do republicano para o seu colega russo, Vladimir Putin.

Em conversa com repórteres na Casa Branca, Trump afirmou que a Ucrânia terá um assento na mesa de quaisquer negociações de paz com a Rússia sobre o fim da guerra.

“Eles são parte disso. Teremos a Ucrânia e teremos a Rússia, e teremos outras pessoas envolvidas. Muitas pessoas”, afirmou.

Perguntado se confia em Putin, Trump disse: “Eu acredito que ele gostaria de ver algo acontecendo. Eu confio nele neste tema”.

Trump também afirmou que a Rússia deveria ser readmitida no G7.

Os mercados financeiros russos subiram, e os títulos da dívida ucraniana também, com a perspectiva de realização das primeiras negociações em anos para encerrar o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A abertura unilateral de Trump a Putin, acompanhada de aparentes concessões sobre as principais exigências ucranianas, alarmaram Kiev e seus aliados europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que afirmaram temer o fato de a Casa Branca poder chegar a um acordo sem o seu consentimento.

“Como país soberano, simplesmente não podemos aceitar quaisquer acordos sem nós”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy. Ele disse que Putin quer negociar bilateralmente com os EUA, e que é importante não permitir que isso aconteça.

O Kremlin disse que há planos em andamento para que Putin e Trump se encontrem, provavelmente na Arábia Saudita. O porta-voz russo, Dmitry Peskov, disse que “claro” que a Ucrânia participaria das conversas de alguma forma, mas que também haveria negociações bilaterais apenas entre EUA e Rússia.

Os Emirados Árabes Unidos também disseram aos EUA que desejam sediar as conversas para encerrar a guerra, informou a Reuters.

"Qualquer solução-relâmpago é uma solução suja", disse a chefe de política externa europeia, Kaja Kallas. “Estamos dando a eles (russos) tudo o que querem antes mesmo do início das negociações? Isso nunca funcionou.”

Na quarta-feira, pela primeira vez, o governo Trump disse em público ser irreal que a Ucrânia espere retomar as fronteiras de 2014 ou se juntar à Otan, como parte de qualquer acordo, e que nenhum soldado dos EUA se juntará a qualquer força de segurança que pode ser estabelecida na Ucrânia para garantir um cessar-fogo.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse nesta quinta-feira que o mundo tinha sorte por ter Trump, o “melhor negociador do planeta, juntando ambos os lados para encontrar uma paz negociada”.

Peskov disse que Moscou está “impressionada” com a vontade de Trump de chegar a um acordo.

A Rússia tomou a península ucraniana da Crimeia, e seus aliados obtiveram territórios do leste do país em 2014, mas foi a invasão mais ampla de 2022 que fez os russos obterem mais terras no leste e sul da Ucrânia.

Combates implacáveis causaram a morte ou o ferimento de centenas de milhares de soldados de ambos os lados, pulverizando cidades ucranianas. Não existe, contudo, uma contagem crível sobre as vítimas da guerra.

Sem flexibilidade de posições de nenhum dos lados, Moscou exige que Kiev ceda mais terras e seja permanentemente neutra em qualquer acordo de paz, enquanto a Ucrânia pede que as tropas russas se retirem e exige garantias de segurança comparáveis à filiação à Otan, para evitar ataques futuros.

Autoridades ucranianas já reconheceram que a filiação plena à Otan pode estar fora de alcance no curto prazo, e que um hipotético acordo de paz poderia deixar algumas terras ocupadas nas mãos dos russos.

Mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que Kiev continua comprometida em ser parte da Otan: “Todos os nossos aliados disseram que o caminho da Ucrânia rumo à Otan é irreversível”, disse.

(Reportagem de Yurii Kovalenko, Dan Peleschuk, Doina Chiacu e Andrea Shalal)