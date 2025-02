Trump se contradiz e envia imigrantes 'de baixo risco' para Guantánamo

Apesar de Trump ter dito que usaria Guantánamo para prender os imigrantes "mais perigosos", a base militar em Cuba também está sendo usada para deter os considerados "não violentos" e de "baixo risco", segundo revelou a CBS News nesta quarta-feira (12).

O que aconteceu

Documentos que a CBS teve acesso mostram que imigrantes não condenados por crimes violentos estariam na base norte-americana. A lista de detentos pode incluir pessoas que não tem qualquer antecedente criminal, mas receberam ordens de deportação por mera violação civil de imigração.

Informação foi confirmada por um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA à CBS News. "Além de abrigar membros de gangues violentas e outros estrangeiros ilegais de alta ameaça, Guantánamo Bay também abriga outros estrangeiros ilegais com ordens finais de deportação. Cada um dos detentos em Guantánamo Bay tem uma ordem final de deportação. Todos esses indivíduos cometeram um crime ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos."

Cerca de 100 migrantes não autorizados estavam detidos em Guantánamo até o final da última terça-feira (11). Todos eles eram adultos venezuelanos e ficariam no local até que possam ser deportados. O governo da Venezuela vem rejeitando os voos de deportação dos EUA.

Presos de baixo e alto risco ficam em alas separadas em Guantánamo. Os migrantes de baixo risco foram colocados em uma instalação conhecida como Centro de Operações para Migrantes, que é uma espécie de alojamento e inclui quartos com banheiros.

Migrantes que cometeram crimes violentos estão em celas da prisão de segurança máxima. Membros de gangues e suspeitos de terrorismo também estariam detidos em Guantánamo, em alas diferentes.

Grupos de defesa dos direitos civis criticaram o uso de Guantánamo para deter imigrantes de baixo risco. Eles acusam o governo Trump de deixar os migrantes "incomunicáveis" e exigem que os detentos tenham acesso a advogados.

Donald Trump anunciou que usaria Guantánamo para prender imigrantes no final de janeiro. À época, ele afirmou que a base seria utilizada para colocar "os piores criminosos estrangeiros que ameaçam o povo americano." Guantánamo tem espaço para abrigar 30 mil migrantes.

O que é a prisão de Guantánamo

Detenção foi aberta após o 11 de Setembro. Depois dos atentados de 2001, que deixaram 2.977 mortos, o então presidente George W. Bush lançou uma guerra contra a Al-Qaeda e seu chefe Bin Laden. Desde então, o local é conhecido por abrigar principalmente presos acusados de terrorismo.

Prisão fica na costa sudeste de Cuba. O território foi concedido temporariamente por Havana aos EUA sob um tratado de 1903. Mas um novo acordo de 1934 substituiu o anterior e tornou a posse permanente. Desde então, o governo americano comanda Guantánamo, que recebe prisioneiros chamados de "combatentes inimigos" —os 20 primeiros chegaram ao campo de detenção em 11 de janeiro de 2002.

Imagem: Arte UOL

A base militar já foi denunciada por órgãos internacionais por tortura. Em sua abertura, imagens de prisioneiros vestidos com uniformes alaranjados, acorrentados e fotografados em celas parecidas com jaulas marcaram o mundo inteiro. Elas simbolizaram as prisões arbitrárias, a tortura e outras violações dos direitos humanos cometidas pelos EUA em nome da "guerra contra o terrorismo". Em diversas ocasiões, relatores da ONU denunciaram tortura e maus-tratos na base.

Obama e Biden já tentaram fechar a instalação, mas enfrentaram oposição do Congresso. Assim que foi eleito em 2008, o ex-presidente Barack Obama prometeu que iria fechar Guantánamo em um ano. Joe Biden foi mais prudente e indicou que esse era apenas seu objetivo do mandato.

Detentos na base naval da Baía de Guantánamo, em foto de 11 de janeiro de 2002 Imagem: U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy via Reuters

Por que enviar imigrantes para Guantánamo

Medida de Trump faz parte de ofensiva contra imigrantes. As promessas de campanha do republicano começaram a se concretizar nas primeiras semanas de mandato. O presidente abriu uma campanha contra os 11 milhões de imigrantes que vivem de forma irregular nos EUA.

Ele disse, sem provas, que estrangeiros estão ligados ao suposto aumento da criminalidade nos EUA. "Estou assinando hoje uma ordem executiva para instruir o Departamento de Defesa para começar a preparar a base para imigrantes", disse Trump.

Temos 30 mil leitos para colocar os piores criminosos estrangeiros que ameaçam o povo americano. Alguns são tão ruins que não confiamos nos países (de origem) para mantê-los. Não queremos que eles voltem. Então, vamos mandá-los para Guantánamo. Isso vai dobrar nossa capacidade. É um lugar duro de sair de lá. Donald Trump, presidente dos EUA

Imigrantes já foram presos ali no passado. Em setembro, o jornal New York Times apontou que a base militar também havia sido usada por décadas pelos EUA para prender imigrantes interceptados no mar, mas em uma área separada daquela usada para abrigar acusados de terrorismo.

Um número relativamente pequeno de imigrantes foi enviado para essas instalações. Segundo o jornal, apenas 37 ficaram detidos ali entre 2020 e 2023, mas esse número pode subir drasticamente após o anúncio de Trump.

Guantánamo ainda mantém prisioneiros. Das quase 800 pessoas detidas por suspeita de militância ou crimes relacionados com o terrorismo que estão em Guantánamo desde 2002, restam 15 reclusos, após a libertação de alguns presos no fim do governo Biden. Três desses 15 reúnem as condições para serem transferidos, outros três podem ter seus casos revistos, sete enfrentam acusações e outros dois foram condenados e sentenciados, informou no começo do mês o Departamento de Defesa, ao anunciar a libertação de 11 iemenitas presos em Guantánamo.