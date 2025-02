Trump diz que EUA vão considerar sistema de valor agregado, que é mais punitivo do que tarifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que cobrará uma tarifa recíproca, atingindo quaisquer países que apliquem restrições a produtos norte-americanos. "Nem mais, nem menos!", disse, em post na plataforma Truth Social nesta quinta-feira, 13.

Para efeitos da medida, Trump afirmou que as medidas levarão em conta o imposto sobre valor agregado, "que é muito mais punitivo do que uma tarifa".

"Não será aceito o envio de mercadorias, produtos ou qualquer coisa com qualquer outro nome através de outro país, com o propósito de prejudicar injustamente os EUA", disse ele no registro. "Além disso, providenciaremos subsídios fornecidos pelos países para tirar vantagem econômica dos EUA", afirmou.

Da mesma forma, serão tomadas disposições para tarifas não monetárias e barreiras comerciais que alguns países cobram para manter o produto americano fora do seu domínio ou, se não permitirem sequer que empresas dos EUA operem.

"Somos capazes de determinar com precisão o custo destas barreiras comerciais não monetárias", afirmou Trump.

E destacou: "É justo para todos, nenhum outro país pode se queixar e, em alguns casos, se um país sentir que os Estados Unidos estariam a aplicar uma tarifa demasiado elevada, tudo o que tem de fazer é reduzir ou rescindir a sua tarifa contra nós."