Trump: autoridades dos EUA e da Rússia vão se encontrar na sexta; Ucrânia é convidada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que autoridades russas e norte-americanas vão se encontrar em Munique na sexta-feira e que a Ucrânia também foi convidada, embora o governo ucraniano tenha dito que não espera negociar com a Rússia na cidade alemã.

"Terá uma reunião em Munique amanhã. A Rússia estará lá com o nosso pessoal. Por sinal, a Ucrânia também foi convidada. Não sei ao certo quem estará lá de cada país, mas pessoas importantes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos", afirmou Trump.

Quando perguntada por mais detalhes sobre o encontro, a Casa Branca se recusou a comentar. Líderes políticos e militares de todo o mundo estão na Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique.

A Ucrânia não está esperando negociar com a Rússia em Munique na sexta-feira e acredita que os EUA, a Europa e os ucranianos precisam ter uma posição comum antes de se sentarem com Moscou, afirmou um conselheiro de comunicação do presidente do país, Volodymyr Zelenskiy.

"Não estamos esperando ter conversas com os russos em Munique", afirmou o conselheiro, Dmytro Lytvyn.

A embaixada russa em Washington e a missão do país na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, não responderam imediatamente a pedidos para que comentassem sobre as palavras do presidente.

Trump disse mais tarde ainda nesta quinta-feira: "Amanhã há uma reunião em Munique e, na semana que vem, uma na Arábia Saudita, não comigo ou com o presidente Putin, mas com autoridades. E a Ucrânia também participará."