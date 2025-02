Trump assina plano para aumentar as tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 13, planos para uma rodada de novas tarifas recíprocas abrangentes, marcando a mais recente salva do governo na sua batalha para equilibrar o comércio global. As tarifas, que Trump pôs em prática através de uma ação executiva, não terão efeito imediato, uma medida intencional para dar às nações tempo para potencialmente negociar novos termos comerciais com os EUA, disse um funcionário da Casa Branca nesta quinta-feira.

Os EUA têm atualmente uma taxa média ponderada de tarifas de importação de 2% sobre produtos industriais, de acordo com o Representante de Comércio dos EUA.

As taxas tarifárias médias ponderadas dão especial atenção ao valor das importações de um país. Isto significa que se as exportações de um país estiverem sujeitas a tarifas noutro país e constituírem uma grande parte das importações totais do país, a sua taxa tarifária média ponderada será mais elevada em comparação com outro país cujas exportações representam uma pequena parte. Fonte: Associated Press