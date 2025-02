WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os países do Brics podem enfrentar tarifas de 100% dos Estados Unidos "se quiserem brincar com o dólar".

"Se alguma negociação for aprovada, a tarifa será de 100%, no mínimo", disse ele em resposta a uma pergunta sobre os países do Brics criarem sua própria moeda.

(Reportagem de Steve Holland)