Totvs caminha "a passos bem largos" para definir estratégia de IA, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs, uma das maiores empresas de software empresarial do Brasil, está avançando rápido na definição de sua estratégia sobre a tecnologia de inteligência artificial, algo que traz uma oportunidade "incalculável" para a companhia, disse o presidente-executivo, Dennis Herszkowicz, nesta quinta-feira.

"Estamos cada vez mais avaliando o ângulo que vamos ocupar...Estamos caminhando a passos bem largos para estabelecer uma visão muito clara do que seremos e não seremos do ponto de vista de IA", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da companhia na noite da véspera.

"É uma oportunidade incalculável para nós e um 'enabler' importantíssimo", acrescentou Herszkowicz, citando que os investimentos da Totvs em computação em nuvem representam um "avanço essencial" da companhia em IA.

Já o vice-presidente de plataformas da Totvs, Gustavo Bastos, citou interesse da companhia em inserir recursos de IA em seus produtos, mas não deu detalhes, citando que parcela relevante do tempo dos executivos da empresa tem sido dedicada à tecnologia.

A ação da Totvs era destaque positivo do Ibovespa nesta quinta-feira, entre as três maiores altas às 12h13, com ganho de 3% e cotada a 34,06 reais. No mesmo horário, o índice mostrava oscilação negativa de 0,03%.

Questionado sobre se a margem apresentada pela unidade RD Station no final do ano passado poderia ser considerada como uma base para os próximos trimestres, o vice-presidente financeiro, Gilsomar Maia Sebastião, citou que a operação conseguiu margem de dois dígitos pelo segundo trimestre consecutivo e em um período em que tradicionalmente incorre em custos maiores.

A margem Ebitda da RD Station no quarto trimestre foi de 13,3%.

"Dois dígitos de margem demonstra que é algo bastante sólido, mas não gostaria que vocês ficassem com uma expectativa fixa de que a unidade vai entregar dois dígitos de margem faça chuva ou faça sol", disse Sebastião.

"Mas do ponto de vista estrutural, sim, a operação já está rodando com essa rentabilidade", acrescentou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)