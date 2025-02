Swiatek vai às semifinais do WTA 1000 de Doha; Alexandrova também avança

A número 2 do mundo, Iga Swiatek, atual tricampeã do WTA 1000 de Doha, se classificou para as semifinais do torneio nesta quinta-feira (13) ao derrotar a cazaque Elena Rybakina (7ª) com parciais de 6-2 e 7-5.

Um pouco mais cedo, a russa Ekaterina Alexandrova (26ª) conquistou sua oitava vitória consecutiva ao vencer por 4-6, 6-1 e 6-1 a americana Jessica Pegula (5ª). Ela já havia surpreendido na rodada anterior, na terça-feira, derrotando a número 1 do mundo Aryna Sabalenka.

Após a eliminação de Rybakina e Pegula, Swiatek é a última sobrevivente entre as dezesseis cabeças de chave em Doha.

Nas semifinais ela vai enfrentar a vencedora do duelo desta quinta-feira entre a letã Jelena Ostapenko (37ª) e a tunisiana Ons Jabeur (35ª), ex-número 2 do mundo.

Swiatek venceu o primeiro set contra Rybakina sem dificuldades quebrando o serviço da adversário duas vezes.

Por outro lado, ela teve seu saque quebrado no início do segundo set e lutou por muito tempo para recuperar o atraso, perdendo cinco break points antes de finalmente encontrar a abertura no sexto para empatar em 4-4. Uma quebra em 6-5 a favor de Swiatek, numa dupla falta de Rybakina, garantiu a vitória da polonesa.

Na primeira partida das quartas de final, Alexandrova confirmou a sua boa fase, que já vem do título no início de fevereiro do WTA 500 em Linz, na Áustria.

"Jogo cada ponto e cada partida um após o outro, sem pensar no que vem a seguir", garantiu a russa de 30 anos, detentora de cinco títulos da WTA.

"Quando soube do sorteio, disse a mim mesma que talvez não fosse muito longe, mas fiz grandes jogos até agora. Espero que continue assim", concluiu Alexandrova.

A russa vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (21ª) ou a americana Amanda Anisimova (41ª) nas semifinais.

