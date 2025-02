Suspeito de atropelar dezenas de pessoas em Munique deverá ser deportado, diz chanceler alemão

O presidente francês Emmanuel Macron expressou nesta quinta-feira (13) "total solidariedade e amizade dos franceses" para com as vítimas do "terrível ataque" por atropelamento que deixou 28 feridos em Munique, no sul da Alemanha. Dois sindicatos franceses também expressaram solidariedade.

Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas, depois que um motorista atropelou uma multidão, esta manhã. O episódio desperta ainda mais tensão na cidade onde será aberta, a partir desta noite, uma Conferência sobre Segurança. Em mensagem na rede social X, Macron escreveu: "Estamos pensando neles, em suas famílias e no povo alemão".

Dois sindicatos franceses também expressaram sua solidariedade nesta quinta-feira, após um motorista ter avançado com o carro contra uma marcha sindical em Munique.

A secretária-geral da CFDT, Marylise Léon, escreveu a Yasmin Fahimi, presidente da principal confederação alemã, a Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), para "expressar seu horror pelo ataque covarde a um comício (do sindicato de serviços unificados) Verdi". "Neste momento difícil, quero mostrar meu apoio e solidariedade às vítimas e seus entes queridos", continuou a líder sindical francês.

"Trabalhadores de muitos estabelecimentos públicos se mobilizaram, como funcionários de hospitais, trabalhadores de manutenção de ruas, trabalhadores de piscinas e trabalhadores de creches", disse o sindicato Force Ouvrière (FO) em um comunicado à imprensa.

A FO também expressou "sua total solidariedade ao sindicato alemão Verdi, afirmando que seus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias".

O suposto autor do ataque é um requerente de asilo afegão de 24 anos, conhecido pela polícia por crimes relacionados a drogas e furtos em lojas. O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu deportar o suspeito. "Este criminoso não pode contar com nenhuma clemência. Ele deve ser punido e deve deixar o país", declarou o chefe de governo, diante de jornalistas em Fürth (sul), denunciando um "ataque terrível".

O ataque ocorreu dez dias antes das eleições parlamentares de 23 de fevereiro, que já estão dominadas por questões de imigração e segurança após vários ataques mortais recentes cometidos por estrangeiros.

Por volta das 10h30 da manhã, o suspeito atropelou dezenas de pessoas, de acordo com a polícia.

O episódio também precede a Conferência de Segurança de Munique, que reúne a partir de hoje a elite da diplomacia mundial na capital da Baviera, que receberá lideranças políticas do mundo todo até domingo. Entre os nomes esperados estão nomes como do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

As autoridades alemãs consideram o ataque como provavelmente intencional. "Há pelo menos 28 pessoas feridas, algumas delas em estado grave", disse um porta-voz da polícia.

"Provavelmente foi um ataque", disse o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder.

Pedido de asilo rejeitado

O Ministro do Interior da Baviera afirmou que o suspeito era conhecido da polícia por delitos relacionados a drogas e furtos no comércio. Joachim Herrmann acrescentou que o pedido de asilo do suspeito havia sido rejeitado, mas ele não havia sido forçado a deixar o país devido à situação de segurança preocupante no Afeganistão.

Questões de segurança e de imigração pontuam a campanha eleitoral na Alemanha para as eleições de 23 de fevereiro. Pesquisas colocam os conservadores na liderança das intenções de voto, à frente da extrema direita.

(Com AFP)