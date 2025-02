Stellantis, WEG e Great Wall Motors têm projetos escolhidos em chamada do Mover, diz CNI

Stellantis, WEG e Great Wall Motors são as empresas que tiveram propostas aprovadas na chamada de Projetos Estruturantes do Programa Mover, voltados ao desenvolvimento de tecnologias disruptivas para descarbonização do setor automotivo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), serão destinados R$ 166,2 milhões. Do total, R$ 114,2 milhões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep) e R$ 52 milhões de contrapartida das empresas.

Os projetos propostos pelas três companhias vão envolver, ao todo, 13 instituições de pesquisa e inovação e universidades e 24 empresas, incluindo startups.

"As chamadas de Projetos Estruturantes se diferenciam pela complexidade e impacto das soluções propostas, que devem ser executadas em até 36 meses por pelo menos cinco empresas, junto a uma instituição de ciência e tecnologia (ICT), além dos Institutos Senai de Inovação", disse a CNI.

A Stellantis foi a empresa proponente do projeto para o desenvolvimento de uma plataforma física e digital para interoperabilidade de carregamento de veículos elétricos.

O sistema vai possibilitar testes de validação e desempenho de carregadores veiculares, veículos elétricos e soluções de energia, visando melhorar a infraestrutura de recarga nacional.

O plano envolve ainda a Volvo, Nissan, Renault, Mercedes e Caio, como empresas da "aliança", e as startups Move, Renevive, Brain Robot.

Já a WEG Equipamentos Elétricos propôs o projeto chamado Magbras, que prevê a implementação do ciclo completo de produção nacional de ímãs permanentes de terras raras, desde a extração e processamento do minério até a produção final e a reciclagem de ímãs em fim de vida útil, bem como o reaproveitamento dos cavacos resultantes da usinagem.

"Para isso, o projeto contará com a infraestrutura do Senai localizada em Lagoa Santa (MG), primeiro laboratório-fábrica de ligas e ímãs de terras raras no hemisfério sul", informou a CNI.

O projeto envolve ainda a Stellantis, Schulz Compressores, IVG Brasil, Vale, Mosaic Fertilizantes e as startups Integra Laser, Moderna 3D, Lean 4.0.

Por fim, a Great Wall Motors foi a responsável por propor projeto que prevê, através da criação de um centro multiusuário de mobilidade de baixo carbono, a avaliação e otimização do comportamento de sistemas a combustão e híbridos elétricos. Isso será feito a partir da análise do ciclo de vida e desenvolvimento de combustíveis de baixa emissão.

As empresas da aliança são Petrobras (Cenpes), Marcopolo, Volkswagen, General Motors, Stellantis, além das startups Elev Soluções em Energia, Soluções em Conectividade das Coisas Indústria.