'Símbolo' da anistia bolsonarista está foragido e tem rifle semiautomático

O pai da família que foi levada à Câmara para pressionar pelo projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro rompeu a tornozeleira eletrônica que portava e é considerado foragido. Ezequiel Ferreira Luis também tem um rifle e uma pistola registrados em seu nome.

O que aconteceu

O bolsonarismo escolheu como símbolo do projeto da anistia aos presos pelo 8 de Janeiro um fugitivo da Justiça. Os parlamentares investem na estratégia de humanizar os presos, com o uso de suas famílias, para garantir o apoio da sociedade à proposta.

Ezequiel Ferreira Luis rompeu a tornozeleira eletrônica assim que recebeu a ordem de prisão. Caminhoneiro e pai de seis filhos, o morador de Ji-Paraná (RO) tem 43 anos e estava em liberdade provisória após receber o benefício da Justiça.

O histórico judicial de Ezequiel registra a seguinte cronologia:

8 de janeiro de 2023: prisão dentro do Palácio do Planalto;

17 de janeiro de 2023: decretação da prisão preventiva;

7 de agosto de 2023: certificação da liberdade provisória;

14 de maio de 2024: expedição da ordem de prisão;

28 de maio: inclusão na lista de foragidos.

A ordem de prisão segue em aberto até hoje no Banco Nacional de Medidas Penais e prisões. Após quebrar a tornozeleira eletrônica, nunca mais foi encontrado e está na lista de criminosos foragidos.

O caminhoneiro foi condenado pelo STF em março do ano passado a 14 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.

O denunciado [Ezequiel] seguiu com o grupo que ingressou no Palácio do Planalto, local fechado para o público externo no momento dos fatos, empregando violência e com objetivo declarado de implantar um governo militar.

Trecho da denúncia do Ministério Público

Porte de arma

Consulta à lista de pessoas autorizadas a andar armadas revela que Ezequiel tem duas armas em seu nome. A relação abaixo foi retirada do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça:

Pistola PT 380;

Rifle semiautomático.

De acordo com a delação do tenente-coronel Mauro Cid, os golpistas contavam com pessoas com porte de arma para impedir a posse de Lula. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) contou à Polícia Federal que os conspiradores acreditavam que este grupo faria um levante contra um governo petista.

O denunciado [Ezequiel] destruiu e concorreu para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável.

Trecho da denúncia do Ministério Público

Instrumentalização da emoção

Deputados bolsonaristas estão usando famílias de presos para comover a população. A ideia é expor a situação de famílias de presos de 8 de Janeiro para tentar convencer a sociedade que as penas são injustas.

Na terça, uma mulher com seis filhos foi levada para uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados. Ela chorou, mencionou a dificuldade de criar os filhos sozinha. Tudo foi relatado com um bebê de dez meses no colo dela.

Antes, Jair Bolsonaro havia postado um vídeo dela com as crianças. Durante a captação das imagens, houve cuidado para mostrar a mulher dando de comer para o bebê.

Defesa alega inocência

Adrielle Lima, advogada de Ezequiel, alegou inocência dele. "Não há suporte probatório ou indiciário mínimo que respalde a peça acusatória oferecida", escreveu na defesa do cliente durante o processo judicial.

A defensora afirmou que Ezequiel não estava nas caravanas financiadas por bolsonaristas. Adrielle justificou que o cliente foi a Brasília devolver o carro que uma outra pessoa alugara em Ji-Paraná e decidiu entregar em Brasília, uma distância de 2.151 km.

Chegando à capital federal, resolveu "explorar a cidade". A Esplanada dos Ministérios chamou atenção e Ezequiel foi parar na manifestação "sem qualquer intenção de participar ativamente" da invasão.

A Polícia Militar tem outra versão. O caminhoneiro foi preso no interior do Palácio do Planalto, que fora destruído por manifestantes que pediam golpe de Estado, incluindo Ezequiel.

A reportagem não conseguiu contato direto com a defesa de Ezequiel. O espaço está aberto a manifestação.