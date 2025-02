Se cuida, Trump: milhares de dinamarqueses assinam petição pra comprar a Califórnia

Milhares de dinamarqueses assinaram uma petição online para comprar a Califórnia dos EUA, em uma resposta irônica ao interesse do presidente americano, Donald Trump, em comprar a Groenlândia - um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca.

O site, chamado Denmarkification (alusão a Californication, título de um hit da banda Red Hot Chili Peppers), reunia nesta quarta-feira (12) mais de 200 mil assinaturas e argumenta que a compra seria uma boa opção para os dinamarqueses por causa da vasta produção de abacate, do domínio tecnológico que a compra traria e da possibilidade de rebatizar a Disneylândia de Hans Christian Andersenland, em homenagem ao autor dinamarquês de contos de fadas, entre outros benefícios.

"Alguma vez você já olhou para um mapa e pensou: 'Sabe do que a Dinamarca precisa? Mais sol, palmeiras e patins'. Bem, temos uma oportunidade única na vida de tornar esse sonho realidade - vamos comprar a Califórnia de Donald Trump!", diz o site, que também anuncia Måke Califørnia Great Ægain (vamos tornar a Califórnia grande novamente), fazendo um trocadilho com o slogan de Trump, reescrevendo a frase com letras do idioma dinamarquês.

Intenção "absurda"

Desde dezembro, Trump vem reiterando várias vezes a necessidade de controlar essa ilha autônoma que ele quer comprar da Dinamarca, e as autoridades dinamarquesas garantiram em várias ocasiões que a Groenlândia não está à venda e até descreveram a intenção do presidente como "absurda".

A página também brinca com o relacionamento de Trump com o estado americano, no qual ele perdeu as eleições. "Vamos ser honestos: Trump não é exatamente o maior fã da Califórnia. Ele a chamou de 'o estado mais arruinado da União' e tem brigado com seus líderes há anos."

"Temos certeza de que ele estaria disposto a se desfazer dela pelo preço certo", diz o texto.

O interesse de Trump na Groenlândia não é propriamente novo. O republicano já havia manifestado interesse na compra do território em 2019, durante seu primeiro mandato, mas foi ignorado pela primeira-ministra Mette Frederiksen à época, e reagiu cancelando uma visita oficial à Dinamarca.

Nas últimas semanas, Trump voltou a insistir no tema. E o timing não parece exatamente ruim, já que o debate interno na Groenlândia pró-emancipação tem crescido.

Os Estados Unidos, que fazem fronteira com o Ártico no estado do Alasca, operam desde 1951 uma base aérea no noroeste da Groenlândia. A presença militar americana é respaldada por um acordo de décadas que prevê a presença de tropas e radares na maior ilha do mundo. A anexação significaria um ganho de influência econômica e geopolítica em uma região rica em recursos naturais, onde tensões militares com a Rússia e a China têm crescido.