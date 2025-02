Schwartzman se aposenta do tênis profissional com derrota no ATP de Buenos Aires

O argentino Diego Schwartzman, ex-número oito mundial, perdeu nesta quinta-feira (13) para o espanhol Pedro Martínez por 6-2 e 6-2 na segunda rodada do torneio ATP de Buenos Aires e se despediu assim do ténis profissional.

Schwartzman, atualmente 386º do mundo, havia surpreendido ao vencer o chileno Nicolás Jarry (40º do ranking) na estreia, sua primeira vitória nos últimos 16 meses, mas nesta quinta pouco pôde fazer contra Martínez (41º).

'El Peque', de 32 anos, encerra em casa uma carreira marcada por quatro títulos da ATP, uma semifinal em Roland Garros, 250 vitórias e o oitavo lugar no ranking como melhor classificação, após 15 temporadas no circuito principal.

Seu histórico inclui os títulos nos torneios de Istambul 2016, Rio de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 e Buenos Aires 2021, além de chegar a outras 10 finais, a mais significativa no Masters 1000 de Roma em 2020, quando não conseguiu vencer Novak Djokovic.

Mas, acima de tudo, 'El Peque' deixou uma marca no circuito ao desafiar com sua baixa estatura - 1,70m, durante vários anos a mais baixa do top 100 - tenistas com saques poderosos e gigantes em tamanho e jogo, para vencer torneios, alcançar diversas definições, e conquistar vitórias retumbantes, a mais importante sobre Rafael Nadal no saibro de Roma em 2020.

"Embora ultimamente eu tenha me sentido um pouco triste assistindo tênis, sabendo que esse momento chegaria, tudo é positivo. Tenho ótimas lembranças e muitos momentos para comemorar. Posso ter um corpo pequeno, mas lutei contra os melhores jogadores da história", disse o argentino em carta aos seus seguidores no site da ATP.

A cerimônia de despedida de Schwartzman contou com a participação de grandes campeões argentinos do tênis, incluindo Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio e Guillermo Coria.

