'Tribunal do crime' do PCC: preso suspeito de mandar matar PM no Guarujá

A Rota prendeu na manhã desta quinta-feira (13) o suspeito de mandar matar o soldado Luca Romano Angerami em um "tribunal do crime" do PCC. O PM foi assassinado em abril do ano passado no Guarujá, litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Suspeito foi preso em um hospital em Carapicuíba, na Grande São Paulo. João Marcus Galdino da Silva, conhecido como "Trolho", foi capturado por volta das 11h15 desta quinta-feira quando acompanhava a esposa, que faria exames no local. Em seguida, foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Carapicuíba.

Criminoso do PCC foi gravado por câmeras de segurança. Segundo denúncia do MP que identificou oito membros da facção criminosa envolvidos no assassinato, "Trolho" foi identificado nas imagens como o homem que chegou em meio ao "tribunal do crime" e deixou o local em uma moto. O UOL não localizou os advogados dele.

Imagens registraram PM sendo escoltado por um criminoso até o local onde ocorreu o "tribunal do crime" que decretou a sua morte. Segundo a denúncia do MP, o local onde ocorreu o crime era um ponto de venda de drogas do PCC no Guarujá.

Ao menos dois suspeitos de envolvimento no crime foram identificados pelas autoridades. Edinaldo Aragão foi detido próximo ao local do crime no mesmo dia do desaparecimento do soldado, mas negou envolvimento na morte. Carlos Vinicius Santos da Silva confirmou que estava no local onde o PM foi assassinado.

PM foi morto com 18 tiros, indica laudo do IML. Segundo a Polícia Civil, o PM Luca Romano Angerami foi torturado antes de ser assassinado. O corpo do PM foi encontrado após mais de um mês de buscas.