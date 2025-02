Robinhood ganha espaço em criptoativos e intensifica a competição

Por Niket Nishant e Manya Saini

(Reuters) - A Robinhood consolidou sua presença no mercado de negociação de criptoativos com seu modelo sem comissão atraindo clientes preocupados com o preço, afirmaram analistas, após a corretora norte-americana reportar na véspera um salto de oito vezes na receita baseada em transações ligadas a negócios com esses ativos no quarto trimestre.

Nos primeiros negócios em Nova York, as ações do grupo disparavam cerca de 14%. Nas operações antes da abertura, os papéis já mostravam um salto de cerca de 13%, o que significaria um ganho de US$6,4 bilhões em valor de mercado.

Tal resultado fortalece a posição da Robinhood como rival de bolsas focadas em ativos digitais, como a Coinbase, em um momento no qual a competição no setor está esquentando em meio a perspectivas otimistas para criptoativos com o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

A promessa de Trump de fazer dos Estados Unidos a "capital cripto do planeta" impulsionou o bitcoin, que ultrapassou US$100 mil pela primeira vez no quarto trimestre de 2024.

"A Robinhood é nossa melhor ideia para 2025. Nós esperamos um impulso contínuo nos preços de criptoativos, levando a volumes recordes de negociação", disseram analistas da Bernstein.

Embora a empresa atualmente ofereça negociação em menos tokens do que a Coinbase, ela vem ganhando participação de mercado de forma constante e pode ser impulsionada ainda mais por uma SEC (órgão que regula o mercado de capitais nos EUA) favorável aos criptoativos, escreveram eles no mês passado.

O lucro do quarto trimestre divulgado na véspera pela Robinhood superou as expectativas de Wall Street.

"Os volumes de negociação em ações, opções e criptoativos aumentaram no quarto trimestre, o que é um sinal de que os operadores de varejo têm confiança em todos os mercados de risco", disse Paul Marino, diretor de receita da Themes ETFs.

"É difícil prever quando o crescimento da receita de transações terminará, mas talvez a longa norma histórica de investimento de comprar e manter tenha se aposentado com a geração dos baby boomers", acrescentou Marino.

TAREFA ÁRDUA

Embora o crescimento da Robinhood tenha sido forte, superar exchanges de criptoativos nativas como a Coinbase pode ser uma tarefa árdua.

"Coinbase, Kraken e Binance atendem a um consumidor mais focado em criptoativos. (Elas) também estão presentes em muito mais jurisdições", disse Kadan Stadelmann, diretor de tecnologia da exchange descentralizada de criptomoedas Komodo Platform.

A Coinbase atualmente lista mais de 200 tokens, enquanto a Robinhood tem cerca de 22 em sua plataforma, de acordo com Bernstein.

Trevor Koverko, cofundador da plataforma de gerenciamento de dados Sapien.io, também disse que pode ser difícil competir de frente com exchanges nativas que são "desenvolvidas especificamente para criptomoedas".

No entanto, a Robinhood não é estranha à disrupção de mercados, tendo sido pioneira num modelo de negociação sem comissões em 2013 que abalou uma indústria há muito dominada por empresas como a Vanguard, Charles Schwab e Fidelity Investments.

Uma década depois, a empresa também está se expandindo para atender investidores mais experientes e capturar participação de mercado de empresas tradicionais.

"O fato de a Robinhood ter tido um aumento tão grande nas receitas em toda a sua plataforma é mais do que apenas um apetite por risco no mercado -- é também uma prova da adoção de sua plataforma e do fato de que a próxima geração de operadores prefere o que a Robinhood está oferecendo em vez dos concorrentes", disse Marino.

(Reportagem de Niket Nishant e Manya Saini, em Bengaluru)