Real Sociedad e Ajax vencem como visitantes na ida dos playoffs da Liga Europa;

A Real Sociedad venceu nesta quinta-feira (13) o dinamarquês Midtjylland por 2 a 1 no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa, nos quais o Ajax também saiu vitorioso fora de casa, contra o belga Union Saint-Gilloise (2-0), enquanto Porto e Roma empataram em 1 a 1 no grande duelo da noite.

Um gol do turco Zeki Celik no último lance do primeiro tempo (45'+5) deu a vantagem provisória à Roma, mas Francisco Moura empatou na segunda etapa (67'), devolvendo a energia ao Estádio do Dragão.

A expulsão de Bryan Cristante, que recebeu o segundo cartão amarelo (72') obrigou a 'Loba' a se dar por satisfeita com o empate antes do jogo de volta no Estádio Olímpico de Roma, que pode levar a um clássico contra a Lazio nas oitavas de final.

O outro possível adversário para o vencedor deste confronto é o Athletic Bilbao.

Na Dinamarca, um pênalti a favor da Real Sociedad convertido pelo meia-atacante Brais Mendez logo aos 11 minutos encaminhou a vitória para o time espanhol, que ampliou com um golaço do ponta-direita japonês Takefusa Kubo (31').

Apesar de o atacante polonês Adam Buksa ter diminuído ainda antes do intervalo (38') e de o segundo tempo ter sido intenso, o resultado não mudou mais.

"Acho que jogamos em alto nível, aproveitamos as oportunidades, o que foi algo difícil para nós, e conseguimos um bom resultado para a partida de volta", declarou Brais Méndez à mídia do clube basco.

A Real Sociedad consegue assim uma vantagem para esse segundo jogo, que será disputado na próxima quinta-feira, em San Sebastián. Quem avançar deste playoff enfrentará Tottenham ou Manchester United nas oitavas de final.

- Ajax vence USG -

O Ajax também venceu como visitante o Union Saint-Gilloise, com dois gols no segundo tempo, do dinamarquês Christian Rasmussen (59') e do belga Jorthy Mokio (71'). A equipe que se classificar depois do jogo de volta, que será disputado em Amsterdã, vai enfrentar Eintracht Frankfurt ou Lyon nas oitavas.

Não foi uma boa rodada para os clubes belgas, já que o Anderlecht perdeu por 3 a 0 na visita ao turco Fenerbahçe.

Também nesta quinta, o húngaro Ferencváros derrotou em casa o tcheco Viktoria Plzen por 1 a 0, com gol do meio-campista israelense Mohammad Abu Fani.

O holandês AZ Alkmaar obteve uma ótima vantagem para o segundo jogo ao golear o turco Galatasaray em casa por 4 a 1.

E na Conference League, o Gent perdeu em casa por 3 a 0 para o Betis, com gols do brasileiro Antony (47'), Cedric Bakambu (72') e Sergi Altamira (84').

Emprestado pelo Manchester United no mercado de janeiro, Antony, que já havia marcado seu primeiro gol pela equipe verde e branca na derrota por 3 a 2 para o Celta de Vigo, no Campeonato Espanhol, marcou seu segundo em apenas três jogos desde que chegou à Espanha.

--- Jogos de repescagem de acesso às oitavas de final da Liga Europa:

Quinta-feira, 13 de fevereiro:

Ferencváros - Viktoria Plzen 1 - 0

Union St-Gilloise - Ajax 0 - 2

Fenerbahçe - Anderlecht 3 - 0

Midtjylland - Real Sociedad 1 - 2

FC Twente - Bodoe/Glimt 2 - 1

AZ Alkmaar - Galatasaray 4 - 1

Porto - Roma 1 - 1

PAOK - Steaua Bucarest 1 - 2

Obs: Os jogos de volta serão no dia 20 de fevereiro

--- Jogos de repescagem de acesso às oitavas de final da Conference League:

Quinta-feira 13 de fevereiro:

TSC Backa Topola - Jagiellonia 1 - 3

Celje - APOEL Nicosia 2 - 2

Víkingur Reykjavik - Panathinaïkos 2 - 1

Molde - Shamrock Rovers 0 - 1

Gent - Betis 0 - 3

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana 1 - 0

Omonia Nicosia - Pafos FC 1 - 1

Copenhague - Heidenheim 1 - 2

Obs: Os jogos de volta serão no dia 20 de fevereiro

