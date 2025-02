'Quando ganham, pegam nojo de pobre', diz Lula sem citar Bolsonaro e Temer

Sem citar Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) criticou nesta quinta-feira (13) a gestão de ambos durante a entrega de obras em Belém (PA).

O que aconteceu

Presidente criticou atraso das obras de residencial em cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. "Queria que vocês olhassem bem uma coisa tratada com respeito e com decência e olha o que é o despreparo, o preconceito e a falta de respeito que as pessoas têm com o povo pobre desse país", disse ele, ao comparar uma foto do condomínio com as obras paralisadas e outra imagem com a obra terminada.

Obra já estava 60% pronta, mas foi paralisada em gestões anteriores. "Como é que umas pessoas que governaram esse país de 2016 a 2022 podem falar que governaram se não tiveram coragem de dar continuidade a uma obra que já estava 60% pronta? Abandonaram porque só tinham valor para eles na época das eleições."

Na época das eleições, eles visitam o lugar dos pobres, abraçam os pobres, beijam os pobres e pegam criança dos pobres. Quando ganham as eleições, pegam nojo de pobre.

Lula, em discurso de entrega do Minha Casa, Minha Vida, em Belém (PA)

Ainda no discurso, Lula afirmou que tem "mais vergonha" do que todos que governaram o país e não respeitaram a população. "Tenho muito caráter e mais vergonha do que todos que governaram esse país e nunca respeitaram esse povo. Só tem sentido a gente governar se a gente compreender que governar é cuidar", disse. "Se a gente quer cuidar, a gente não precisa daqueles que não precisam do Estado, que são ricos e ganham muito. Esses não precisam do Estado."

Lula fez a entrega de 1.008 moradias do residencial Viver Outeiro. Na cerimônia, Lula esteve ao lado do clã Barbalho, com o governador do Pará, Helder, o ministro das Cidades, Jader, e o pai, Jader Barbalho.