Vai correr na rua? Confira itens que ajudam na proteção solar e conforto

A prática da corrida tem ficado cada vez mais popular, principalmente por ser uma boa opção para quem deseja movimentar o corpo no próprio ritmo, especialmente se for ao ar livre. Esse tipo de exercício é ideal para melhorar o condicionamento físico, pode aliviar o estresse e ainda faz o cérebro liberar os famosos e desejados hormônios da felicidade, a endorfina e a dopamina.

Para quem quer colocar o tênis e sair correndo pro aí, listamos abaixo alguns acessórios que podem tornar essa prática mais confortável no dia a dia e que são os queridinhos dos consumidores no parque, na pista ou na rua. Confira:

Apropriado para a equitação/ciclismo, atividades ao ar livre, montanhismo ou turismo;

Modelagem moderna, leve e confortável;

Lente UV com tratamento anti-risco;

Não é sensível ao calor;

Armação feita de acetato e lente de policarbonato.

Feita com poliéster;

Fecho em velcro, para melhor ajuste;

Recomenda lavagem apenas à mão.

Fones de ouvido intra-auriculares com pontas de silicone macias que se adaptam ao formato do canal auditivo, oferecendo mais conforto e estabilidade, mesmo durante longos períodos de uso;

Produto à prova d'água;

Usa o chip Bluetooth 5.3, que pode ser emparelhado com a maioria dos celulares e computadores;

Possui uma tela LED digital, para que você possa ver a energia restante do estojo de carga a qualquer momento.

Bermuda funcional: possui 6 bolsos (4 laterais e 2 traseiros) com tamanho suficiente para comportar celulares e garrafas de água;

Também é justa o suficiente para carregar chaves sem balançar;

Indicado para corridas longas;

Compressão confortável, de acordo com o fabricante;

Tecido respirável com tecnologia de rápida secagem de suor;

Contém fator de proteção UV 50+ contra radiação ultravioleta.

Dois bolsos laterais para guardar objetos como celular e chaves;

Sem transparência e com tecnologia de compressão -- evita que o short enrole durante o uso;

Proteção UV 50+.

Modelo unissex;

É feito com EVA macio e expandido, que proporciona mais conforto, flexibilidade e leveza à pisada;

Antiderrapante;

Possui material têxtil com acolchoamento reforçado.

