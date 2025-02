Produção de soja em 2024/25 é mantida em 171,7 milhões de toneladas, diz Abiove

São Paulo, 13 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) atualizou projeção para o complexo da soja em 2025, mantendo a produção brasileira da oleaginosa na safra 2024/25 em recorde 171,7 milhões de toneladas. O esmagamento, no entanto, teve um leve aumento de 0,7% e deverá atingir 57,5 milhões de toneladas. A produção de farelo e óleo de soja permaneceu estável, devendo alcançar, respectivamente, 44,1 milhões de toneladas e 11,4 milhões de toneladas.Com relação às exportações, as projeções permanecem estáveis, confirmando os novos níveis históricos previstos, ou seja, com a expectativa de 106,1 milhões de toneladas de grãos exportados. O farelo de soja deve registrar exportações de 23,6 milhões de toneladas, um aumento de 3,1%, enquanto o óleo de soja deverá exportar cerca de 1,1 milhão de toneladas, apontando para um crescimento de 4,8%. Além disso, espera-se um aumento nas importações de óleo de soja, que devem atingir 200 mil toneladas, enquanto as importações de soja devem somar 500 mil toneladas para suplementar o mercado interno.Atualizações do Complexo da Soja em 2024Os dados consolidados pela Abiove até dezembro de 2024 indicam resultados positivos para o setor. A produção de soja no ciclo se manteve estável com 153,5 milhões de toneladas.O esmagamento projetado, no entanto, foi revisado positivamente para 55,4 milhões de toneladas, um aumento de 0,7%. "Isso pode ser explicado, pois a produção de biodiesel impulsionou o esmagamento da soja, elevando a oferta de óleo no mercado", disse a associação na nota.O esmagamento da soja, para atender ao biodiesel, também resulta em maior produção de farelo, essencial para a cadeia de proteína animal, seja para exportação ou consumo interno. Assim, a produção de farelo de soja acompanha a elevação do esmagamento e apresenta crescimento de 0,7%, totalizando 42,8 milhões de toneladas, enquanto a de óleo de soja deverá crescer 0,5%, alcançando 11,1 milhões de toneladas. Esse aumento na oferta de farelo de soja, passa a atuar como um indutor da oferta de alimento.Quanto ao processamento mensal, em dezembro de 2024, o volume esmagado foi de 4,2 milhões de toneladas, um aumento de 1,8% em comparação com novembro, além de ter crescido 8,2% na comparação com dezembro de 2023, quando ajustado pelo porcentual amostral de 90,6%. No acumulado do ano, o processamento cresceu 2,3% frente ao mesmo período de 2023, considerando os ajustes.