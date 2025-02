Primeiro-ministro indiano tenta evitar fúria comercial de Trump

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tenta evitar nesta quinta-feira (13) uma guerra comercial com o presidente americano Donald Trump em uma reunião na Casa Branca, horas depois de o republicano anunciar a imposição de "tarifas recíprocas" a países aliados e rivais.

Trump afirmou que espera "acordos comerciais maravilhosos" com a Índia, no início do encontro e na presença de Elon Musk, seu assessor. Mencionou a compra de petróleo e de gás dos Estados Unidos.

Narendra Modi assegurou que sentia "o mesmo apego, a mesma confiança e o mesmo entusiasmo" que durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), marcado por uma relação amistosa entre os dois.

"Tradicionalmente, a Índia é o país que tem as tarifas aduaneiras mais elevadas", lamentou, entretanto, o bilionário republicano antes da reunião. "Falaremos disso."

A visita de Modi a Washington começou com um encontro com Musk, o homem mais rico do mundo e conselheiro de Trump para a redução de gastos federais.

O primeiro-ministro indiano publicou fotos dos dois dando um aperto de mãos, diante dos olhares de vários filhos do bilionário.

Segundo Modi, os dois conversaram sobre os planos de reforma e os interesses de Musk em "espaço, mobilidade, tecnologia e inovação".

Segundo funcionários da Casa Branca, Trump e Modi tentarão chegar a um acordo comercial "justo" entre os dois países, bem como uma nova associação de defesa e vendas militares.

Antes da viagem, Modi fez concessões reduzindo as tarifas sobre as motocicletas de alto padrão, o que beneficia a Harley-Davidson.

Também aceitou receber um voo militar americano que transportava 100 imigrantes algemados na semana passada como parte da campanha antimigratória de Trump, além de prometer "forte repressão" contra a migração irregular.

Durante quase três décadas, os presidentes americanos, tanto democratas quanto republicanos, priorizaram a construção de laços com a Índia, a quem veem como um aliado natural contra uma China em ascensão.

