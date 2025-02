Ucrânia diz não ter conversas previstas com funcionários russos em Munique

A Ucrânia garantiu nesta quinta-feira (13) que não tem previsão de participar de uma reunião, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com altos funcionários russos durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"Uma posição comum acordada [com os aliados de Kiev] deve estar sobre a mesa para uma conversa com os russos. Por ora, não há nada sobre a mesa. As conversas com os russos não estão previstas", declarou aos jornalistas Dmytro Litvin, um assessor do presidente Volodimir Zelensky.

"A posição ucraniana não mudou. A Ucrânia deve falar primeiro com os Estados Unidos. A Europa deve participar de qualquer conversa séria voltada para alcançar uma paz autêntica e duradoura", acrescentou.

Trump anunciou nesta quinta-feira "uma reunião em Munique amanhã [sexta-feira]" entre representantes russos, ucranianos e americanos.

"A Rússia vai estar lá com nossa gente. A Ucrânia também está convidada. Não tenho certeza exatamente de quem vai representar cada país, mas será gente do alto escalão de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos", declarou no Salão Oval.

Contatada pela AFP, a Casa Branca não forneceu mais detalhes de imediato. Moscou ainda não reagiu a essas declarações.

