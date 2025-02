Porta-aviões americano colide com navio mercante no Mediterrâneo

O porta-aviões "Harry S. Truman" colidiu com um navio mercante no mar Mediterrâneo, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta quinta-feira (13).

A colisão do navio de guerra com o Besiktas-M ocorreu na noite de quarta-feira enquanto operava próximo a Port Said, no Egito, segundo um comunicado do porta-voz da Sexta Frota dos EUA, o comandante Timothy Gorman.

"A colisão não colocou em risco o Harry S. Truman (CVN 75), já que não há relatos de inundações ou feridos. As plantas de propulsão não foram afetadas e estão em condições seguras e estáveis", disse Gorman, acrescentando que o incidente está sendo investigado.

O comunicado não mencionou a condição do Besiktas-M após a colisão.

Os sites de transporte marítimo listam o navio mercante como um graneleiro que navega sob a bandeira panamenha.

Os Estados Unidos posicionam porta-aviões, enormes navios de guerra tripulados por milhares de marinheiros e que transportam dezenas de aeronaves, em diversas regiões do mundo.

Em dezembro, dois pilotos navais americanos conseguiram se ejetar com sucesso depois que o avião de guerra F/A-18 em que voavam, proveniente do porta-aviões Truman, foi derrubado por engano sobre o Mar Vermelho por um cruzador americano com mísseis teleguiados.

