Pix teve instabilidade momentânea, problema foi resolvido e sistema voltou ao normal, diz BC

O Banco Central informou que identificou e tomou medidas para resolver um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix na manhã desta quinta-feira, 13, que causaram instabilidade momentânea. "O problema foi resolvido e o sistema funciona normalmente", disse a autoridade monetária por meio de nota.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo, usuários do Pix relataram ter problemas para fazer transferências e pagamentos, numa falha que atingiu clientes de várias instituições financeiras, que relataram que a instabilidade era generalizada.

O site Downdetector, que mapeia relatos de problemas com serviços online, apontou um pico de reclamações sobre o Pix às 9h17 desta quinta, com mais de 4.100 relatos.

Os problemas se refletiu nos índices de reclamação de vários bancos, incluindo os cinco maiores do País - Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander.

Fintechs como Nubank e Inter também foram alvo de relatos de problemas.

Procurados, os bancos direcionaram no momento das reclamações a demanda ao Banco Central. O Banco do Brasil informou que os serviços no banco estavam normalizados antes mesmo da nota do BC.

Na última sexta-feira, o sistema também apresentou falha após problemas em um sistema do Banco Central.