PF faz operação sobre desvio de emendas para hospital no Rio Grande Sul

A Polícia Federal (PF) investiga suspeitas de desvios de emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Santa Cruz, no Rio Grande de Sul. O deputado Afonso Motta (PDT-RS) é citado no inquérito. O Estadão pediu manifestação do parlamentar.

Com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), os policiais federais fizeram buscas nesta quinta-feira, 13, em 11 endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados em Brasília e nos municípios gaúchos de Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado.

O secretário parlamentar Lino Rogério da Silva, assessor do deputado, está entre os alvos. Ele foi afastado do cargo.

Ao autorizar a operação, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que as provas reunidas até o momento pela Polícia Federal demonstram a participação dos investigados para o "sucesso da destinação de emendas parlamentares para o Hospital Ana Nery e a consequente apropriação por particulares de parte desses recursos".

O ministro também determinou o bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.