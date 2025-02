Petróleo fecha em queda com anúncio de tarifas dos EUA e possível acordo de paz na Ucrânia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, ainda pressionados pela possível paz entre a Rússia e Ucrânia, e pelo anúncio de tarifas recíprocas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Porém, o recuo foi limitado pelas incertezas sobre a permanência do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, bem como a elevação nas projeções de aumento da demanda em 2025 pela Agência Internacional de Energia (AIE).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 0,11% (US$ 0,08), a US$ 71,29 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,21% (US$ 0,16), a US$ 75,02 o barril.

Nesta quinta, a commodity aumentou as perdas da sessão anterior com a possibilidade de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia promovidas pelo presidente Trump e com o anúncio de novas tarifas recíprocas pelo republicano. Peter Cardillo, da Spartan Capital, vê "fatores de demanda decorrentes dessas tarifas" contribuindo para o enfraquecimento do petróleo bruto, "no entanto, acreditamos que a extremidade baixa do nível de US$ 70 o barril provavelmente se manterá".

Mais cedo, os Houthis, militantes do Iêmen, afirmaram que vão retomar ataques no Mar Vermelho se Israel continuar a ofensiva em Gaza, trazendo mais dúvidas sobre a estabilidade no Oriente Médio.

Enquanto isso, a AIE elevou levemente sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano e disse que a melhora de cumprimento de cotas de produção entre integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) está reduzindo um esperado superávit no mercado.

*Com informações da Dow Jones Newswires