Pastor diz que matou menina de 13 anos em MG porque recebeu tapa no rosto

Um pastor confessou à polícia que matou uma adolescente de 13 anos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A menina estava desaparecida desde domingo (9).

O que aconteceu

Stefany Vitória Teixeira Ferreira saiu no domingo para visitar uma amiga, no bairro Fazenda Castro. Ela tinha combinado com a mãe que depois a encontraria na igreja que frequentavam.

No meio do caminho, ela aceitou a carona de um vizinho da família, o pastor João das Graças Pachola, 54. "Durante esse período, ele tenta fazer alguma coisa com ela", afirmou a delegada Ingrid Estevam. Os laudos que podem apontar a causa da morte ainda não foram divulgados. O exame deve dizer se ela foi vítima de abuso sexual.

Stefany Vitória Teixeira Ferreira, de 13 anos Imagem: Reprodução

Pastor diz que ficou nervoso e enforcou a menina após ela dar um tapa no rosto dele. Durante a investigação, a polícia recebeu a denúncia de um casal que viu uma movimentação estranha em uma estrada de terra na região do Lago do Tijuco. Eles relataram que uma jovem pulou do banco traseiro de um carro e, em seguida, o motorista desceu e a colocou com violência para dentro do veículo. Neste momento, a menina perdeu o chinelo, que depois foi identificado pela família.

Agentes ainda investigam motivação do crime e outras possíveis vítimas. A Polícia Civil recebeu relatos de adolescentes da região que eram importunadas pelo pastor. Elas contaram que João das Graças Pachola oferecia caronas frequentemente e tentava abusar delas. Não há nenhum boletim de ocorrência registrado contra ele.

Corpo de Stefany foi abandonado em um local isolado, de difícil localização. "Ele tenta entrar com a Stefany no Lago do Tijuco e, percebendo que tinham pessoas ali e que não passaria despercebido, ele deu ré e foi para um local conhecido como monte de oração", explicou a delegada. "Por ser pastor, ele conhecia a região e sabia horários e dias que estaria mais vazio para agir".

Mulher do pastor disse à polícia que ele fechou igreja há um ano. "Ela contou que ele estava usando muita cocaína e que já estava com as malas prontas para sair. Eles dormiam em camas separadas porque ela não queria mais conviver com ele".

Família de Stefany já frequentou igreja de Pachola. "Há dois anos, a mãe da Stefany pediu uma ajuda para o pastor com relação à filha, porque ela estava tendo alguns pesadelos. Ele nega essa ajuda e ela já não se sente tão confortável naquele ambiente e começa a frequentar outra igreja, aí eles perdem esse vínculo", explicou a delegada.

Pastor será indiciado por feminicídio. A prisão temporário dele foi convertida em preventiva.