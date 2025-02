Para Fazenda, fundamentos não corroboram desvalorização cambial como a vista no fim de 2024

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a volatilidade no câmbio é algo estrutural da economia brasileira, e não reflete um fator pontual. Segundo ele, os fundamentos da economia não corroboram desvalorização cambial como a registrada no final do ano passado.

Mello disse enxergar nesse momento uma normalização no indicador, com patamar de dólar mais próximo ao de setembro e outubro de 2024.

"Houve bastante volatilidade (no câmbio), isso é normal na economia brasileira. É evidente que não é desejável, mas não é algo pontual que aconteceu hoje e nunca tinha acontecido. É uma questão estrutural da economia brasileira que merece amplo debate, mas não vai ser resolvida com medida extemporânea ou pouco pensada", afirmou ele.

Mello comentou que a maior liberalização do fluxo de capitais registrada no ano passado contribuiu para a enorme volatilidade do real.

Apesar disso, ele afirmou que as pessoas costumam fazer conexão muito mecânica de variáveis, mas assegurou que existem muitos determinantes para entender o dólar. "A economia é complexa e tem muitos determinantes para você entender a movimentação desse tipo - e que no momento do furacão, ninguém lembra desses determinantes", disse.