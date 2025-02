PF mira assessores de deputado do PDT em operação contra desvios de emendas

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

A Polícia Federal cumpre hoje (13) mandados de busca e apreensão em endereços de assessores do deputado Afonso Motta (PDT-RS), em uma investigação que apura desvio de emendas parlamentares destinadas ao hospital de Santa Cruz (RS).

O que aconteceu

Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal em Brasília e em cinco cidades gaúchas. São elas: Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado.

Alvos da PF são assessores do deputado Motta. Segundo apurou o UOL, o parlamentar não foi alvo de busca e apreensão. Os suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, podem responder pelos crimes de desvios de recursos públicos, além de corrupção ativa e passiva.

Operação batizada de EmendaFest foi autorizada pelo ministro do STF Flávio Dino. Ele também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados. As contas de pessoas físicas e jurídicas dos suspeitos também foram bloqueadas, segundo a PF.

Outro lado: o UOL tenta contato com o deputado Afonso Motta, e o texto será atualizado em caso de manifestação. A reportagem ligou e mandou mensagem para o parlamentar do PDT, porém não houve resposta.