O que se sabe sobre o incêndio que destruiu fábrica, no bairro do Limão, na zona norte de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão industrial no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 12. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir o fogo cerca de duas horas depois do início das chamas.

Não há informações oficiais sobre as causas do acidente. Funcionários de empresas do entorno relataram ao Estadão terem ouvido uma explosão antes de o fogo se alastrar, e que a grande parte dos trabalhadores do local já tinha ido embora por ser final do expediente.

Onde aconteceu o incêndio?

O incêndio aconteceu na empresa Inoplastic, localizada na Rua Sampaio Correia, bairro do Limão. O empreendimento produz contêiner de plástico e tinta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local tinha o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, regularizado, com o vencimento previsto para julho deste ano.

Qual a causa do acidente?

O incêndio começou por volta das 17h. Conforme os Bombeiros, não é possível afirmar ainda as causas do acidente. Além de o galpão ficar bastante danificado, uma vez que parte da estrutura do local colapsou, os motivos que levaram ao início das chamas serão apurados por um trabalho de perícia, que vai ser realizado após a fase de rescaldo.

"A causa do incêndio nós não temos ainda. É difícil apurar agora, até porque, com a grande demanda do incêndio, houve abalo da estrutura, o telhado desabou, trazendo consigo também as paredes laterais dessa indústria", disse o tenente-coronel Alexandre de Castro Costa, comandante do 2.º Grupamento de Bombeiros.

O que a empresa diz?

Em nota, a Inoplastic informou que avalia os danos e toma as providências necessárias para retomar as atividades o mais rápido possível. "Nossa equipe está trabalhando com empenho para minimizar qualquer impacto nos prazos de entrega e atender aos pedidos de nossos clientes com a maior agilidade possível. Informaremos prontamente caso haja qualquer alteração nos prazos ou necessidade de ajustes em seus pedidos", diz o texto.

O fogo foi controlado?

Sim. Por volta das 19h, os bombeiros conseguiram conter as chamas e extinguir o fogo. Ainda no início da noite, faziam o rescaldo para garantir que não ocorra a reignição do fogo no local.

O que as testemunhas relatam?

Conforme relatos de funcionários que trabalham na empresa e de outros trabalhadores do entorno, as chamas começaram após uma forte explosão que teria acontecido dentro de um contêiner de solvente. Outras explosões foram ouvidas na sequência que, de acordo com o tenente-coronel Costa, podem ter sido provocadas por causa da presença de tambores armazenados com líquido combustível.

"Começaram a gritar fogo, fogo, e nós corremos para lá com os extintores. Mas, quando chegamos na porta, não tinha mais jeito. O fogo já tinha se espalhado e começaram as explosões", disse Geraldo Cesário Silvestre, que trabalha em frente ao galpão industrial.

Havia pessoas trabalhando na empresa na hora do incêndio?

Sim, mas algumas pessoas já tinham ido embora, conforme apurou a reportagem. Os bombeiros disseram que não sabiam o número exato de funcionários no local, mas afirmaram que a ocorrência não provocou vítimas. "Não ficou ninguém na empresa, todas as pessoas foram evacuadas. Não temos nenhuma vítima no local, nem intoxicada por gases", disse o comandante Alexandre de Castro Costa à imprensa.

Quais materiais tinham no galpão?

A empresa Inoplastic é uma indústria de materiais plásticos, que produz paletes de plástico e um tipo de tinta à base de água que, segundo os bombeiros, necessitam do uso de material combustível para a confecção. "Estes produtos químicos ajudam as chamas a se propagar mais rápido", afirmou o comandante.

Imóveis ao redor foram atingidos?

De acordo com os bombeiros, as consequências do acidente ficaram restritas às dependências da empresa, com exceção de ao menos dois veículos que estavam estacionados na rua e ficaram danificados.