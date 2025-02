Musk quer "eliminar agências inteiras" do governo dos EUA

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk disse nesta quinta-feira que muitos órgãos do governo dos Estados Unidos precisam ser eliminados como parte da iniciativa do presidente Donald Trump de reformular radicalmente o governo dos EUA.

"Precisamos de fato eliminar agências inteiras, em vez de deixar parte delas para trás... É fácil. É como deixar uma erva daninha", disse Musk em uma videochamada dirigida à Cúpula Mundial de Governos em Dubai.

"Se você não remover as raízes da erva daninha, é fácil que ela volte a crescer. Mas se você remover as raízes da erva daninha, isso não impede que ela volte a crescer, mas torna isso mais difícil."

"Portanto, temos que realmente eliminar agências inteiras, muitas delas", completou.

Os comentários foram feitos em um momento em que Musk teve que defender seu papel como autoridade não eleita que recebeu poderes sem precedentes do presidente republicano para desmantelar partes do governo dos EUA.

Desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro, Musk enviou membros de seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge) para examinar informações confidenciais sobre pessoal e pagamentos nos sistemas de computadores do governo. Musk tem liderado uma iniciativa bem-sucedida para desmantelar duas agências -- uma que fornece uma tábua de salvação para necessitados do mundo, a Usaid, e outra que protege os norte-americanos de credores inescrupulosos, o Consumer Financial Protection Bureau.

Musk, o homem mais rico do mundo, chamou os funcionários públicos de burocratas que não são eleitos e não são responsáveis perante os contribuintes norte-americanos.

"Realmente temos aqui o governo da burocracia, em oposição ao governo da democracia popular. Queremos restaurar o governo do povo. E o que isso significa é reduzir o tamanho do governo federal, basicamente reduzindo a regulamentação", disse Musk ao público de Dubai.

Trump afirma que Musk, presidente-executivo da Spacex e da Tesla, que também é proprietário da plataforma de mídia social X, se isentará de quaisquer conflitos de interesse entre seus vários interesses comerciais e seus esforços para reduzir os custos do governo federal.