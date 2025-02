Fone Moto Buds+ surpreende com graves potentes e bom cancelamento de ruído

Dentre as marcas de fones de ouvido Bluetooth disponíveis no Brasil, a Motorola não era um dos nomes de maiores destaques. Isso começou a mudar em 2024, quando a marca lançou o Moto Buds+, um modelo premium com cancelamento de ruído ativo (ANC), som equalizado pela gigante Bose (empresa americana que fabrica equipamentos de áudio), e bateria para quase 40 horas de reprodução.

Será que vale a pena investir no fone que foi lançado no Brasil por R$ 999? Para ajudar a responder essa pergunta, o Guia de Compras UOL testou o dispositivo e traz os pontos positivos e de atenção dele.

O que gostei

Design. O Moto Buds+ Sound By Bose tem formato parecido com o AirPods Pro 2 da Apple, com formato intra-auricular (fica mais perto do canal auditivo) e hastes pequenas. A solução funciona muito bem por tornar os fones leves e confortáveis nos ouvidos.

Variedade de tamanhos. Na caixa, o produto acompanha dois pares extras de borrachinhas (ponteiras de silicone) de diferentes tamanhos, para caso a opção padrão não encaixar direito. Em meus testes, foi preciso substituir as ponteiras pelo tamanho menor — e foi a primeira vez que troquei esses acessórios em um fone TWS.

Higiene. O Moto Buds+ ainda tem proteção contra poeira e suor (certificação IP54), sendo possível praticar atividades físicas com ele sem se preocupar em secá-lo frequentemente. Durante os testes, pratiquei tanto musculação quanto corrida, e os fones não ameaçavam cair, o que considero um ponto positivo.

Controle de gestos nas hastes é preciso — até demais. O Moto Buds+ tem controles por gestos em cada haste, podendo pausar, reproduzir, retroceder e avançar músicas, diminuir e aumentar o volume, além de controlar o nível de ruído e chamar o assistente de voz.

No entanto, percebi que a sensibilidade ao toque foi bem alta, gerando diversos toques acidentais. Por exemplo, ao ajustar os fones nas orelhas, o fone de ouvido pausava a música. Por isso, acabei deixando somente os comandos de tocar duas ou três vezes ativados.

Imagem: Divulgação

Qualidade sonora é surpreendente. A Motorola nunca havia feito um fone de ouvido premium, então era impossível associá-la à qualidade de som. Com o Moto Buds+ Sound By Bose, ela se juntou à gigante Bose, uma empresa especialista em equipamentos de áudio profissional, que cuidou da equalização. Na prática, foi um dos melhores fones de ouvido que já testei.

Já testei fones da Bose e eles se destacam pelos graves e subgraves — região mais sentida que ouvida — bem potentes, que abraçam a música de uma forma muito envolvente. E dá para sentir isso no Buds+: testei com a música 'LUNCH', da Billie Eilish, que tem batidas energéticas, e para mim, ficou perfeito.

As frequências mais altas também são decentes, mesmo não sendo o foco do Moto Buds+. No geral, achei uma experiência sonora muito boa para um fone de ouvido de R$ 620.

Cancelamento de ruído e modo transparência. O Moto Buds+ tem ANC adaptável, ou seja, dependendo do ambiente em que você está, o nível de ruído será diferente. A tecnologia reage bem ao local: em casa, por exemplo, o nível de cancelamento é baixo, ouvindo o barulho das teclas do teclado suavemente; já no transporte público, vozes são completamente apagadas, enquanto o motor pode ser ouvido no fundo.

Já o modo transparência é apenas básico. Claro que ele quebra um galho quando estamos na rua, já que é possível ouvir buzinas e pessoas tranquilamente, mas a solução da Motorola perde para modelos como o AirPods Pro 2.

Imagem: Divulgação

Bateria e carregamento. A bateria dura até sete horas nos fones e 30 horas com o estojo. Em meus testes, com ANC ativado e volume em 70%, o Moto Buds+ Sound By Bose durou cerca de cinco horas de reprodução de músicas, o que é ótimo. Com ANC desativado e mesmo nível de volume, o fone ultrapassou sua estimativa.

Recentemente, fiz uma viagem de ônibus de São Paulo até o Rio de Janeiro, que tem estimativa de sete horas de duração, e o Buds+ aguentou boa parte do trajeto com o ANC ativado. Em uma das paradas, com mais da metade do trajeto feito, coloquei os fones do estojo para carregar.

Recursos extras. Se você tiver um smartphone da Motorola, como o Edge 50 Ultra, os recursos Áudio Hi-Res e Áudio Espacial são habilitados no aplicativo Moto Buds. O primeiro oferece um som em alta definição, enquanto o segundo apresenta uma experiência sonora mais imersiva em filmes, músicas e podcasts.

Além disso, o fone de ouvido possui modo jogo, que diminui a latência para uma jogatina mais instantânea. Esse recurso é ideal para quem joga no celular, especialmente títulos FPS, ou seja, de tiro em primeira pessoa.

Pontos de atenção

Microfone. A captação de voz de fones de ouvido Bluetooth nem sempre são as mil maravilhas. O mesmo aconteceu com o Moto Buds+, que apresenta vozes metálicas e abafadas na maioria dos cenários. Além disso, os microfones captam muito ruído do ambiente.

Conectividade. Infelizmente, o principal problema do Moto Buds+ é a falta de suporte para iOS (iPhone). Como o aplicativo Moto Buds não está disponível na App Store, não é possível configurar os controles de gestos nem atualizar os fones. Só dá para conectar via Bluetooth.—testei com um iPhone 11.

Para quem vale a pena?

O Moto Buds+ Sound By Bose vale a pena, especialmente agora que está custando cerca 38% a menos que o preço de lançamento. Ele é um dos melhores fones de ouvido que já testei nessa faixa de preço, trazendo o ótimo som da Bose, bom cancelamento de ruído, bateria duradoura e uma ótima integração com dispositivos da Motorola.

Para usuários de smartphones com Android, o Moto Buds+ é uma excelente escolha. Já quem usa iPhone, pode encontrar opções mais compatíveis em marcas como JBL, Beats ou Apple.

