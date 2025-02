Minério de ferro cai com tarifa do aço e preocupações com impostos da Índia

Por Amy Lv e Michele Pek

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian interromperam uma alta de dois dias nesta quinta-feira, conforme preocupações com as tarifas dos EUA para o aço e possíveis impostos da Índia superaram os problemas de fornecimento da Austrália Ocidental.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,52%, para 808 iuanes (US$110,87) a tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caiu 1,59%, para US$106,1 a tonelada, depois de atingir o valor mais alto em quase quatro meses na quarta-feira.

"Os investidores estão preocupados com um possível efeito dominó desencadeado pelas últimas tarifas de Trump", disse Zhuo Guiqiu, analista da Jinrui Futures.

A Índia poderia impor um imposto temporário de 15% a 25% sobre o aço da China em um prazo de seis meses, devido ao "sério desafio" enfrentado pelos produtores domésticos com as importações baratas após as novas tarifas de Trump, disse o ministro do Aço, H.D. Kumaraswamy.

Isso ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas pesadas sobre as importações de aço e alumínio, o que, segundo especialistas do setor, poderia agravar o aumento das importações, à medida que os exportadores buscam enviar seus produtos para a Índia.

Trump também disse que imporia tarifas recíprocas já na noite de quarta-feira, aumentando os temores de uma guerra comercial global cada vez maior.

Os atritos comerciais podem perturbar o mercado de minério de ferro, já que tarifas adicionais podem agravar as preocupações com as exportações, disse a consultoria chinesa Hexun Futures.

Tempestades afetaram os embarques australianos do minério, restringindo a oferta, acrescentou a Hexun.

Os embarques da Austrália deverão cair ainda mais depois que Port Hedland, o maior centro de exportação de minério de ferro do mundo, fechou na quarta-feira, enquanto os portos de Dampier e Varanus Island estarão fechados na quinta-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Michele Pek)