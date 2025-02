Michelle Bolsonaro recebe medalha Ives Gandra Martins

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) recebeu nesta quinta-feira (13) uma medalha que leva o nome do advogado Ives Gandra da Silva Martins. A condecoração foi dada por uma instituição que tem o apresentador Silvio Santos e o próprio Gandra entre os "imortais".

O que aconteceu

A honraria foi concedida em cerimônia da Academia William Shakespeare. Segundo a instituição, a condecoração foi dada pelos "serviços prestados à comunidade e à sociedade" por Michelle. Ela ainda recebeu o título de "Embaixadora da Paz" da academia. O evento de premiação aconteceu na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que informou não ter relação com a entidade e ter apenas cedido o espaço.

Vereadora bolsonarista de São Paulo, Zoe Martinez (PL) também recebeu a medalha. Além dela, nomes como o ex-vereador paulistano Paulo Frange (MDB) e a desembargadora do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) Maria do Carmo Cardoso foram condecorados.

Desembargadora é próxima da família Bolsonaro e chegou a ter redes sociais suspensas por postagens de apoio a atos golpistas. Conhecida como "Tia Carminha", Maria do Carmo Cardoso é vista como conselheira jurídica do clã, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. Em 2022, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determinou que os perfis da magistrada no X (antigo Twitter) e Instagram fossem suspensos após ela escrever que "nossa Seleção verdadeira está na frente dos quarteis". O caso, no entanto, foi arquivado.

No discurso, Michelle enfatizou a atuação pela comunidade surda quando foi primeira-dama. Ela também lembrou que esteve à frente do programa "Pátria Voluntária", iniciativa sobre voluntariado criada no governo Bolsonaro.

Este título simboliza mais do que uma conquista pessoal. Ele reforça a necessidade de seguirmos unidos, de ampliarmos a necessidade de debates e de nunca aceitarmos menos que a igualdade de oportunidades. A paz verdadeira não é a ausência de conflitos, mas a presença da justiça.

Michelle Bolsonaro

Honrarias seriam entregues por Ives Gandra, que não compareceu à cerimônia por estar internado. O advogado de 90 anos, um dos maiores representantes do pensamento conservador no direito brasileiro, foi hospitalizado nesta quarta-feira (12) para tratar uma infecção provocada por erisipela. As medalhas foram entregues pelo filho do advogado, Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Academia William Shakespeare. Fundada em 1993 e sediada na capital paulista, a associação batizada com o nome do escritor inglês reconhece personalidades que contribuem para a cultura nacional. A lista dos imortais da associação inclui ainda o ator Sérgio Mamberti e o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).