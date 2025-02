Em tratamento contra câncer, médium Divaldo Franco tem alta após infecção

O médium espírita Divaldo Franco, 97, conhecido como o maior médium do Brasil na atualidade, recebeu alta hospitalar no último domingo (9), após passar oito dias internado no Hospital São Rafael, em Salvador. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12).

Divaldo está em tratamento oncológico devido a um câncer na bexiga, diagnosticado em novembro do ano passado.

O que aconteceu

A instituição Mansão do Caminho, ligada ao médium, divulgou uma nota oficial. O texto diz que Divaldo "encontra-se em casa, com sua saúde plenamente recuperada e quadro clínico estável". A nota informa ainda que ele continua o processo de fisioterapia e os cuidados nutricionais adequados.

O médium havia sido internado no dia 1º de fevereiro, após diagnóstico de infecção urinária. Segundo a Mansão do Caminho, a infecção pode ter sido causada pelo uso de cateter durante o tratamento do câncer.

Câncer foi diagnosticado em meados de novembro. Trata-se de um tumor pequeno e localizado, segundo a Missão Na ocasião, o médium também ficou internado por oito dias. Divaldo iniciou o tratamento no início de dezembro. A equipe médica definiu que não seria necessária a internação na primeira etapa de tratamento, e seriam administradas sessões de radioterapia em conjunto com pequenas doses de quimioterapia.

Instituições ligadas ao médium recebem diariamente mais de 5 mil pessoas. A Mansão do Caminho acolhe quase dois mil alunos na área educacional, enquanto o departamento de assistência social auxilia mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com doenças graves, e também idosos e gestantes. Também é realizada a distribuição gratuita de alimentos e medicamentos.

Médium é natural de Feira de Santana (BA) e se inspira em Chico Xavier, de quem foi amigo por muitos anos. "Para mim, ele é um grande mestre", afirmou em 2019, ao F5. "Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, na propagação do espiritismo", contou Franco, na época.