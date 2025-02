Líder do PT: 'Técnico do Ibama não está acima do interesse público'

O técnico do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) não pode ficar acima do interesse público e do país, afirmou o senador Rogério Carvalho, líder do PT, durante o UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (13).

Técnico nunca pode estar acima do interesse público. O interesse público é do País, que tem as suas riquezas e quer ter acesso. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Lula criticou "lenga-lenga" do Ibama no processo de licenciamento para exploração de petróleo na costa do Amapá, em entrevista à rádio Diário do Amapá. O órgão analisa um pedido da Petrobras para perfurar um bloco em uma área sensível, a 500 km da foz do Amazonas.

A Ascema Nacional (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente), que representa os servidores do Ibama, criticou as declarações de Lula sobre a foz do Amazonas e citaram "interferência política" do petista no trabalho da instituição.

Ao Canal UOL, Carvalho minimizou as palavras de Lula e defendeu o início da exploração na região.

Não [defendo a substituição do presidente do Ibama]. Eu sou técnico, eu sou médico, eu sou mestre em saúde pública. A técnica é importante, mas chega uma hora que é preciso tomar uma decisão política e tudo que está em discussão é o interesse público. E isso, ao meu modo de ver, todo o conhecimento do mundo que está disponível pode ajudar a garantir que não temos nenhum problema do ponto de vista ambiental, ou pelo menos evitar problemas do ponto de vista ambiental.

Não estamos falando de que a técnica não é importante, de que o papel dos técnicos não é importante, mas existem formas científicas, acadêmicas que podem mitigar, que podem evitar, que podem prevenir, tem um custo maior? Tem, que se gaste o quanto for necessário para garantir que o interesse público possa ser atendido também. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Josias: 'Zema exagera no ridículo ao comer banana com casca'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que, ao comer banana com casca para criticar a inflação no governo Lula (PT), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acerta o próprio pé e exagera no ridículo.

Como não dói, o governador de Minas Gerais fornece ridículo nas redes sociais com a mesma naturalidade que a bananeira dá banana. E, dessa vez, até o Zema escolheu o alvo certo. Ele é um oposicionista, ele mirou no nervo exposto do governo Lula, que é a carestia [encarecimento do custo de vida].

O problema é que mastigar banana com casca, a pretexto de criticar a inflação dos alimentos, ele acertou o próprio pé, né? Se o ridículo matasse, o governador ia precisar implantar várias pontes de safena no cérebro, né? Porque realmente ele exagerou no ridículo. Josias de Souza, colunista do UOL

Zema publicou um vídeo ontem em que aparece comendo uma banana com casca para "economizar" diante da alta de preços dos alimentos. Na gravação, o político diz que recorreu a uma nutricionista para saber se poderia ou não comer a fruta com a casca. O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), não gostou da publicação e postou outro vídeo rebatendo o chefe do Executivo mineiro.

Josias: Lula derramará petróleo sobre COP30 se demitir presidente do Ibama

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente Lula (PT) caminhará na contramão de sua pretensão de fazer o Brasil um líder mundial na questão climática caso demita Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais).

Já seria um prejuízo grande se o presidente do Ibama saísse voluntariamente. Se Lula demiti-lo, o prejuízo é maior ainda, com um eventual desdobramento. Como reagirá a ministra Marina Silva, que é a superior hierárquica do presidente do Ibama? Ela reagirá passivamente e ficará inerte diante de uma eventual exoneração? Josias de Souza, colunista do UOL

Lula criticou o Ibama e classificou como "lenga-lenga" o processo de licenciamento para exploração de petróleo na costa do Amapá. Servidores do órgão se irritaram com as declarações do presidente e citaram "interferência política" do petista no trabalho do instituto.

