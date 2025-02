Com Lula, Alcolumbre diz que preservação é decidida por 'filhos do Amapá'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), passou recados sobre a polêmica de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Sem citar o caso nominalmente, disse, na presença do presidente Lula (PT), que quem decide sobre preservação "são os filhos do Amapá".

O que aconteceu

Como Lula, o senador é a favor da extração. Ambos estão em lado oposto à ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Nesta quarta (12), o presidente aumentou a polêmica ao chamar de "lenga-lenga" a avaliação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para liberar a permissão à Petrobras.

Em evento em Macapá com Lula, Alcolumbre não deu nome aos bois, mas foi direto. "Não venha o mundo cantar de galo em relação à nossa capacidade de preservar. O mundo não pode impor ao Amapá nada na relação da preservação e da manutenção do meio ambiente", discursou o senador.

Nenhum lugar do mundo tem autoridade de falar em preservação, quem tem são os filhos do Amapá.

Davi Alcolumbre, em discurso em Macapá

O governador Clécio Luis (Solideriedade) foi no mesmo tom. "Não venha ninguém de fora [dizer que] não podemos gerar riqueza, distribuir riqueza para o povo, porque nós não vamos aceitar, porque nós fizemos o dever de casa", afirmou. "Quem desmatou, quem não preservou, ficou rico. Quem preservou, quem não desmatou, quem preservou a floresta em pé, ficou pobre."

Mesmo contra, Marina tem atribuído a liberação ao rigor técnico. Em notas recentes, a ministra tem reforçado que não depende dela —o que é verdade— e deixado o tema a cargo das avaliações do Ibama.

A Petrobras, por sua vez, tem afirmado que cumpriu as exigências do Ibama. O último relatório foi entregue no final de novembro e está em avaliação —a suposta demora foi o motivo de reclamação de Lula e pode fazer o presidente dar o passo inicial na reforma ministerial.

Apesar de economicamente interessante, não é um tema simples. Estudos mostram que a região da costa do Amapá, onde pretende ser feita a extração, é um local sensível, que abriga centenas de espécies de fauna e flora.

Até o Nordeste está de olho. O potencial petrolífero da margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte e uniu deputados e senadores do Nordeste, que farão coro na cobrança pelo licenciamento para que seus estados sejam beneficiados com a arrecadação da exploração.

Afagos

Alcolumbre fez ainda uma série de afagos a Lula. "O senhor foi o primeiro presidente da história do Brasil que deu a oportunidade ao filho do Amapá estar na Esplanada, ajudando o Brasil", em referência à indicação de Waldez Góes para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Waldez foi diretamente indicado por Alcolumbre. Apesar de ser do PDT, o ex-governador amapaense é o grupo do senador e entrou na chamada "cota do União Brasil", junto aos ministérios do Turismo (hoje com Celso Sabino) e das Comunicações (com Juscelino Filho).

Lula tem buscado se aproximar do senador, antigo apoiador de Jair Bolsonaro (PL). Na visão do Planalto, será fácil manter uma boa relação pelo estilo pragmático e "às antigas" de Alcolumbre. Diferentemente da chamada "nova direita", ele cobra um preço em negociações que o presidente está acostumado a tratar —e já se vê a influência que ele tem no governo.