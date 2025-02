Lula abre crise com o Ibama ao sugerir interferência política no órgão

Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ouvidos pela Folha disseram que o processo para licenciar os estudos de exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas parece ter passado a ser alvo de interferência política, em vez de seguir um rito formal. O presidente Lula fez ontem críticas abertas ao órgão ambiental, acusando-o de dificultar o licenciamento para estudos e viabilidade da exploração, antes de iniciar a produção de petróleo. "Não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo", disse Lula. Dentro do Ibama, funcionários disseram que a pressão criou um clima de animosidade, e que o presidente está "forçando a barra para acelerar a licença, atropelando a análise técnica".

Lula inclui Motta e Alcolumbre em negociações sobre reforma ministerial. Colaboradores do presidente ouvidos pela Folha dizem que Lula deverá iniciar as mudanças na Esplanada nas pastas ocupadas hoje por petistas ou ministros considerados de sua cota pessoal. E que ele teria sinalizado a aliados a intenção de incluir os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, nas conversas sobre a reforma ministerial. Os encontros devem começar ainda nesta semana e se estenderem até a próxima. O presidente do Senado também viajará hoje com Lula ao Amapá, que é o seu Estado, a convite do presidente. Leia aqui que outras mudanças já estão previstas nos ministérios.

Trump inicia negociação de paz e sugere partilha da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos falou ontem com Vladimir Putin e Volodimir Zelenski sobre a abertura de uma negociação para dar fim à Guerra da Ucrânia. Os termos do possível acordo, no entanto, são desfavoráveis à Ucrânia. Segundo o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, o retorno da Ucrânia às fronteiras anteriores a 2014 é "irrealista", assim como a adesão da Ucrânia à Otan". Ele disse ainda que os EUA não enviarão tropas para a Ucrânia e que a Europa deve assumir a responsabilidade pela sua própria defesa. Líderes europeus desaprovam a postura dos EUA, e afirmam que o destino da Ucrânia não pode ser decidido sem a participação da própria Ucrânia e da Europa, uma vez que é a segurança do continente europeu que está em jogo. Leia mais.

TCU libera verba do Pé-de-Meia e dá prazo para governo resolver problemas. O Tribunal de Contas da União decidiu desbloquear os recursos do programa, que visa evitar que alunos deixem os estudos no ensino médio, para evitar a interrupção do pagamento da mesada a 4 milhões deles. Todos os votos, no entanto, exigiram que a regularização no programa seja feita já em 2025, e não apenas em 2026, como pediu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A verba do Pé-de-Meia foi bloqueada em 22 de janeiro, após o UOL revelar ilegalidades na execução do programa. A verba foi liberada sem a autorização do Congresso Nacional. A Advocacia-Geral da União recorreu, alegando que o governo ficou sem dinheiro para seguir com a política pública.

Corinthians vence o Santos e ofusca Neymar em seu primeiro clássico. Torcedores lotaram a Neo Química Arena para assistir à primeira partida grande jogada por Neymar desde a sua volta para o Brasil e o Timão venceu por 2 a 1. Com show de Yuri Alberto, que marcou dois, o Corinthians disparou na tabela do campeonato estadual. Já o Santos se complicou com o resultado, estacionou nos 9 pontos e segue fora da zona de classificação do Grupo B. Após a derrota, Neymar criticou a bola usada no Paulistão. "Acho que essa bola é muito ruim e que tem que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato também". Saiba como foi o jogo.