Livro didático alemão descreve brasileiro com estereótipos e gera polêmica

Um livro didático alemão que descreve um personagem fictício brasileiro como alguém que "não estuda" e "busca comida no lixo" causou revolta na comunidade brasileira no país europeu.

O que aconteceu

Material é usado por crianças do quarto ano do ensino fundamental. O livro "ABC der Tiere" (ABC dos Animais, em português), da editora Mildenberger, descreve uma criança chamada Marco como alguém nascido no Rio de Janeiro e que "não vai à escola, busca restos de comida no lixo de manhã e quer ser jogador de futebol".

Crianças brasileiras foram alvo de bullying na escola. Relatos de diversos pais nas redes sociais dizem que a descrição no livro fez com que os pequenos fossem vítimas de ataques dos colegas. Alguns relataram que, segundo seus filhos, crianças alemãs levavam comida para eles nos intervalos das aulas.

Material aparece em outros países com outros erros. O livro é comercializado em outros locais, como na Áustria, onde o personagem brasileiro —lá chamado de Marcos— surge desejando "buenos días", em vez de bom dia. O fato de o personagem citar que deseja ser jogador de futebol como Lionel Messi, que é argentino, também foi alvo de críticas de internautas.

Embaixada brasileira em Berlim repudiou a publicação. Em nota, a representação brasileira na capital alemã lamentou a "abordagem insensível e pouco informada da editora". Na publicação, a entidade ponderou que a "elevada taxa de inequidade é um problema reconhecidamente grave no Brasil" e citou programas como Bolsa Família como parte dos esforços para mitigar os casos de desigualdade.

Editora pediu "sinceras desculpas à comunidade brasileira". A Mildenberger publicou em suas redes sociais uma nota afirmando que "nunca foi nossa intenção reforçar estereótipos negativos ou transmitir uma representação unilateral".

Nova versão da página foi disponibilizada para o livro digital do material, mas editora não informou sobre correções nos livros físicos. Na nova página, a criança brasileira ainda se apresenta como o carioca Marco, mas agora afirma que sua matéria preferida é educação física e que sonha em ser jogador de futebol.