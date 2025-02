Líderes europeus alertam EUA contra acordo "pelas nossas costas" sobre guerra na Ucrânia

Por Andrew Gray e Lili Bayer e John Irish

BRUXELAS (Reuters) - Líderes europeus advertiram os Estados Unidos nesta quinta-feira contra um acordo de paz com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia "pelas nossas costas" , enquanto buscam um lugar na mesa de negociações depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e anunciou o início das negociações.

A ação de Trump chocou as capitais europeias, que desejam ter um papel central nas negociações de paz porque qualquer acordo na Ucrânia, atingida por uma invasão russa em grande escala há quase três anos, terá ramificações para sua própria segurança.

"Está claro que qualquer acordo pelas nossas costas não funcionará. Qualquer acordo também precisará contar com a participação da Ucrânia e da Europa", disse a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas.

"Por que estamos dando a eles (Rússia) tudo o que querem antes mesmo do início das negociações?", disse Kallas, falando antes de uma reunião de ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com seu homólogo ucraniano em Bruxelas.

"É um apaziguamento. Isso nunca funcionou."

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, declarou na quarta-feira que não é realista para a Ucrânia retornar às fronteiras anteriores a 2014 e que a adesão de Kiev à Otan não fará parte de um acordo de paz. A Rússia tomou e anexou a península da Crimeia em 2014.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que teria sido melhor se Washington não tivesse feito o que ele chamou de concessões a Moscou antes mesmo do início das negociações de paz.

Kallas disse que qualquer acordo sem a participação europeia e ucraniana fracassará e que a Europa continuará apoiando Kiev se ela resistir a um acordo que lhe seja imposto.

"Qualquer solução rápida é um negócio sujo", disse Kallas.

O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, alertou contra a "paz por meio da fraqueza", referindo-se ao mantra de membros do governo Trump de "paz por meio da força".

Defendendo a abordagem dos EUA, Hegseth disse que o mundo tem a sorte de ter Trump, o "melhor negociador do planeta, reunindo os dois lados para encontrar uma paz negociada".